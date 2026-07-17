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ऑनलाइन बेटिंग एप केस: ED ने रायपुर में स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा से की पूछताछ, खिलाड़ियों को टिप्स देने का आरोप

ऑनलाइन बेटिंग एप केस: ED ने रायपुर में स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा से की पूछताछ, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: ऑनलाइन बेटिंग एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई फिर तेज कर दी है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा था. जिसमें एक नाम स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा का भी है. गुरुवार को रायपुर में शेफाली बग्गा से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई. इसके बाद शुक्रवार सुबह भी वह दफ्तर पहुंची हैं.

कई समन के बाद उपस्थित हुईं

रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में शेफाली बग्गा से पूछताछ की गई. इसके पहले भी शेफाली बग्गा को समन भेजे गए थे लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई थी. इसके बाद गुरुवार को नए समन भेजे जाने के बाद वह रायपुर पहुंची. बताया जा रहा है कि शेफाली बग्गा का कनेक्शन महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े कथित हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से हैं.

शेफाली बग्गा के साथ ही कई और लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था. लेकिन कोई भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में उपस्थित नहीं हुआ. नए समन भेजे जाने के बाद केवल शेफाली बग्गा ही ED दफ्तर पहुंची थी. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे क्या और किस तरह की पूछताछ की इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है.- सौरभ पांडेय, ED वकील

रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में शेफाली बग्गा से पूछताछ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रचार का आरोप

जानकारी के मुताबिक शेफाली बग्गा पर दुबई और लंदन से संचालित होने वाले ऑनलाइन बेटिंग एप्स के प्रचार का आरोप है. उसके प्रमोशनल पेज मिले हैं जिनसे वह बेटिंग एप्स का प्रचार करती दिखाई देती हैं. लगभग 4 घंटे की पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से रवाना हो गई. मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया और वहां से निकल गई.

ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और सच सामने आएगा- शेफाली बग्गा, एंकर

वहीं, एजेंसी का दावा है कि शेफाली बग्गा सिर्फ बेटिंग एप्स का प्रचार ही नहीं करती बल्कि खिलाड़ियों को इससे जुड़े टिप्स भी देती थी. प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान ऐसे ऑनलाइन कंटेंट और प्रचार सामग्री भी मिली है जिनकी जांच की जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक शेफाली बग्गा टेलीग्राम चैनल के जरिए बेटिंग कोड प्रमोशन लिंक और टिप्स शेयर करती थी. एजेंसी इन सभी चीजों पर जांच कर रही है.