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ऑनलाइन बेटिंग-गेमिंग एप पर एक्शन, म्यूल अकाउंट से 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन का खुलासा, दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा

फर्जी खातों से 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है. 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है.

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ऑनलाइन बेटिंग-गेमिंग एप पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: ऑनलाइन बेटिंग के काले कारोबार के खिलाफ दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. पदमनाभपुर थाना पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने वाले गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनसे करीब 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है.

म्यूल अकाउंट से 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई राज्यों में सक्रिय था गिरोह

दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि यह गिरोह यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सक्रिय था. ये आरोपी भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके नाम पर म्यूल अकाउंट खुलवाते थे. इन बैंक खातों की किट एटीएम, सिम और चेकबुक सीधे मुंबई भेजी जाती थी, जहां से करोड़ों की सट्टेबाजी का पैसा रोटेट होता था.

म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल बेटिंग एप और गेमिंग एप में ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता था. पहले 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इसमें 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है- हर्षित मेहर, सीएसपी दुर्ग

50 करोड़ का ट्रांजेक्शन, नकली पिस्टल भी मिली

पुलिस की जांच में अब तक 50 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है. ताजा कार्रवाई में 22 एटीएम और एक नकली पिस्टल बरामद हुई है, जबकि पूरे प्रकरण में अब तक 147 एटीएम और 200 से ज्यादा खातों के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तारियों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है. पुलिस अब इन खातों के जरिए जुड़े मुंबई के बड़े सिंडिकेट की तलाश में जुटी है.

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ताजा कार्रवाई में 22 एटीएम और एक नकली पिस्टल बरामद हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है म्यूल अकाउंट

म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है जिसका उपयोग धोखेबाज या अपराधी, किसी व्यक्ति को झांसा देकर, अवैध धन (फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सायबर क्राइम) प्राप्त करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. इसमें आपका बैंक खाता इस्तेमाल कर अपराधी अपनी पहचान छिपाते हैं, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

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