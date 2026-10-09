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पलामू में एक दशक बाद हुई चार बालू घाटों की नीलामी, 11.58 करोड़ में नीलाम हुआ लालगढ़ बालू घाट

पलामू: पलामू में करीब एक दशक के बाद बालू संकट दूर होने के आसार नजर आने लगे हैं. पलामू के बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है. पलामू के कैटेगरी 2 के बालू घाटों की नीलामी शुरू हुई है. बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से की जा रही है. शुक्रवार को शुरुआती चरण में चार बालू घाटों की नीलामी हुई. इससे सरकार को 26.59 करोड़ रुपए राजस्व मिलेगा.

पलामू के जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बालू घाटों के नीलामी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया है कि विश्रामपुर के लालगढ़ बालू घाट की नीलामी 11.58 करोड़ में हुई, जो सबसे अधिक रही. दरअसल, प्रमोद प्रसाद व अमर प्रसाद ने सर्वाधिक लालगढ़ के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी. हुसैनाबाद के कबरा कला बालू घाट को शशिकांत गुप्ता उर्फ गुड्डू गुप्ता ने 3.60 करोड़ में लिया है. मिसिर पतरा घाट के लिए अमित कुमार सिन्हा ने 6.16 करोड़ की बोली लगाई थी. पांकी का बरवैया घाट पांच करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है.

कैटेगरी वन बालू घाटों की नहीं शुरू हुई नीलामी

पलामू में हालांकि कैटेगरी वन बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. कैटेगरी 2 बालू घाटों की नीलामी होने के बाद ग्रामीण इलाकों में बालू की समस्या दूर होने की संभावना है.