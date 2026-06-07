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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स; घर बैठे करें ज्योतिष-वास्तु और कर्मकांड की पढ़ाई

6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का शुल्क 1500 रुपए और वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शुल्क 2000 रुपये है.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:06 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के तहत संचालित ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक डिप्लोमा एवं 6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया 10 जून 2026 से प्रारंभ होकर 05 जुलाई 2026 तक चलेगी. केंद्र की समस्त शैक्षणिक गतिविधियां नामांकन, प्रवेश, कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, परीक्षा एवं प्रमाणपत्र वितरण पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी.

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय सहयोग से संचालित यह केंद्र भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा एवं संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा ने यह पहल विशेष रूप से महिलाओं, कामकाजी व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विदेशों में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं में रुचि रखने वाले साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है, क्योंकि वह घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं.

ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. रमेश प्रसाद ने बताया कि षाणमासिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में कर्मकांड, ज्योतिष एवं कुंडली विज्ञान, वास्तु विज्ञान, संस्कृत सम्भाषण (भाषा शिक्षण), योग तथा पालि विषयों का अध्ययन कराया जाएगा. वहीं वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कर्मकांड तथा ज्योतिष एवं कुंडली विज्ञान में प्रवेश दिया जाएगा.

6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का शुल्क 1500 रुपए और वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में स्थापना के बाद से यह केंद्र देश-विदेश के 5000 से अधिक अभ्यर्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है.

इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक चेतना एवं व्यावहारिक कौशल का समन्वित प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे स्वरोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों के नए आयाम भी विकसित हो रहे हैं.

अभ्यर्थी ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट https://ssvvostc.ac.in/ पर प्रवेश प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 7991833155 पर संपर्क किया जा सकता है.

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