CUET UG 2026: देश की टॉप 10 में शामिल 5 संस्थानों में मिल रहा प्रवेश

कोटा: देश के बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवा रही है. परीक्षा के लिए 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर लिए जा रहे हैं. इस परीक्षा के जरिए देश के 212 विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा. इसके अलावा 6 बड़े केंद्रीय संस्थानों के देशभर में स्थित कैंपस में भी प्रवेश मिलेगा.

सीयूईटी के एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा से 48 सेंट्रल, 35 स्टेट, 26 डीम्ड व 103 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा. 6 केंद्रीय संस्थानों के 20 से ज्यादा कैंपस में प्रवेश मिलेगा. इन सभी यूनिवर्सिटी व संस्थाओं में लगभग 5 लाख विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं. परीक्षा के जरिए जिन बड़ी यूनिवर्सिटी प्रवेश ऑफर कर रही हैं, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में अच्छा स्थान मिला है. अधिकांश टॉप 100 में एक दर्जन से ज्यादा शामिल यूनिवर्सिटियां हैं. वहीं, टॉप 20 में शामिल 8 यूनिवर्सिटी या संस्थानों में प्रवेश सीयूईटी यूजी के जरिए मिल रहा है.

एक्सपर्ट चौहान ने बताया कि एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट में एनआईआरएफ टॉप टेन में शामिल पांच विश्वविद्यालय हैं. इसमें देश की राजधानी दिल्ली में स्थित तीन बड़े विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में शामिल हैं. इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश सीयूईटी यूजी से मिल रहा है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग सभी राज्यों में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, बिहार व तमिलनाडु शामिल हैं. स्टेट यूनिवर्सिटी में जम्मू, लद्दाख, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी (असम), डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी (बेंगलुरू) व सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस (जोधपुर, राजस्थान) शामिल हैं.

ICAR के बीटेक कोर्स में भी प्रवेश: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के देश भर में 10 से ज्यादा संस्थान स्थित हैं, जहां पर यूजी कोर्सेज करवाए जाते हैं. इनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, सेरीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फिशरीज, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी व फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सहित कई कोर्सेज में प्रवेश मिलता है. इन कोर्सेस में प्रवेश भी सीयूईटी यूजी के जरिए ही दिया जा रहा है. आईसीएआर की एनआईआरएफ रैंकिंग 16वीं है.