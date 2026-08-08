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लखनऊ: हज प्रशिक्षकों के चयन के लिए 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन

हज प्रशिक्षकों के चयन के लिए जारी हुई सर्कुलर, कई दिशा-निर्देश दिए गए.

हज प्रशिक्षकों के चयन के लिए सर्कुलर जारी
हज प्रशिक्षकों के चयन के लिए सर्कुलर जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों के चयन हेतु सर्कुलर-05 जारी कर दिया है, इसमें प्रशिक्षकों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदकों के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, साथ ही आवेदन की समय-सीमा भी घोषित कर दी है. उन्होंने कहा कि तय समय-सीमा के भीतर आए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदकों को समय-समय पर सूचित किया जाता रहेगा.

आवेदन की समय-सारिणी:
ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त, 2026 से शुरू होकर 23 अगस्त, 2026 तक कर सकते हैं.
आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किए जाएंगे.
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 30 अगस्त, 2026 को आयोजित होगी. सीबीटी में शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक से छे सितंबर, 2026 के बीच लिया जाएगा. चयनित प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण मुंबई में सितंबर, 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है.


केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे. प्रत्येक 150 हज आवेदकों पर एक प्रशिक्षक चुना जाएगा.

पात्रता की शर्तें
आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट/12वीं पास या समकक्ष रखी गई है. सूचना तकनीकी का ज्ञान रखने वाले स्नातकों को साक्षात्कार में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. प्रशिक्षक बनने के लिए 7 अगस्त, 2026 को आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. पुरुष व महिला प्रशिक्षकों का चयन पुरुष व महिला हज यात्रियों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा.


आवेदकों का पिछले पांच वर्षों में हज कर चुका होना अनिवार्य है, जिसके प्रमाण के तौर पर वीज़ा, पासपोर्ट के पन्ने या हज कमेटी द्वारा जारी प्रपत्र संलग्न करने होंगे. इसके अलावा अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी व स्थानीय भाषा बोलने-समझाने में दक्षता आवश्यक है.

आवेदक का मानसिक व शारीरिक रूप स्वस्थ होना जरूरी है, कंप्यूटर संचालन और हज सुविधा ऐप की जानकारी जरूरी है. चयन होने पर सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा. साथ ही हज के अरकानों (नियमों-रस्मों) की जानकारी और भीड़/समूह को संबोधित व नियंत्रित करने का अनुभव भी ज़रूरी है. आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए, जिसके लिए स्व-अभिप्रमाणित हलफनामा देना होगा.


चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंक) व साक्षात्कार (20 अंक) के संयुक्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा. उत्तीर्ण होने के लिए दोनों चरणों में अलग-अलग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है. सीबीटी में संलग्न एनेक्जर-1 के पाठ्यक्रम पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक काटे जाएंगे.

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