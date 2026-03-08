ETV Bharat / state

NEET UG 2026: ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई, अब 11 मार्च तक कर सकेंगे...

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 मार्च से बढ़ाकर 11 मार्च कर दी है. विद्यार्थी अब 11 मार्च को रात 9:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 11 मार्च को ही देर रात 11:50 बजे तक फीस भी जमा कर सकेंगे.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया. विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इसीलिए एनटीए ने इसे बढ़ाया है. अब तक करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. आवेदन बीते साल 2025 से कम हैं. बीते साल 22.76 लाख आवेदन हुए थे.

ये समस्याएं आईं: राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेंटर के संचालक पंकज खंडेलवाल ने कहा कि नीट यूजी के ऑनलाइन आवेदन में काफी समस्या आई है. अंतिम दिनों में ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट कई बार डाउन रही. मेंटेनेंस के चलते भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेबसाइट को कुछ समय बंद रखा. दूसरी तरफ कई बार टाइम आउट हुआ व अन्य समस्या आई.