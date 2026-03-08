NEET UG 2026: ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई, अब 11 मार्च तक कर सकेंगे...

NEET UG 2026: ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई, अब 11 मार्च तक कर सकेंगे...
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रविवार थी, लेकिन NTA ने इसे अब 11 मार्च कर दिया. अब तक 22 लाख आवेदन आ चुके हैं.
Published : March 8, 2026 at 9:06 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 मार्च से बढ़ाकर 11 मार्च कर दी है. विद्यार्थी अब 11 मार्च को रात 9:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 11 मार्च को ही देर रात 11:50 बजे तक फीस भी जमा कर सकेंगे.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया. विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इसीलिए एनटीए ने इसे बढ़ाया है. अब तक करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. आवेदन बीते साल 2025 से कम हैं. बीते साल 22.76 लाख आवेदन हुए थे.
ये समस्याएं आईं: राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेंटर के संचालक पंकज खंडेलवाल ने कहा कि नीट यूजी के ऑनलाइन आवेदन में काफी समस्या आई है. अंतिम दिनों में ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट कई बार डाउन रही. मेंटेनेंस के चलते भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेबसाइट को कुछ समय बंद रखा. दूसरी तरफ कई बार टाइम आउट हुआ व अन्य समस्या आई.
सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. इस कारण फॉर्म फिल करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी. अंतिम समय में ही अधिकांश अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे. सर्वर पर लोड बढ़ने के चलते ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट चूक सकते थे. एनटीए ने टाइम बढ़ाकर इन अभ्यर्थियों की मदद की है.
ऑनलाइन करेक्शन का टाइम भी बदलेगा: पारिजात मिश्रा का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार 10 से 12 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदनों में करेक्शन होना था, लेकिन अब इसमें नई तारीखों का ऐलान होगा. एजेंसी ने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तारीख बढ़ा दी है. ऐसे में अब 11 मार्च के बाद ही ऑनलाइन करेक्शन हो सकेंगे. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में नोटिफिकेशन जारी करेगी.
