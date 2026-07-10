ITI प्रवेश सत्र 2026-27 में ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से शुरू, 4 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई
अभ्यर्थी 04 अगस्त 2026 की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:00 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘हर हाथ को हुनर, हर हुनर को रोजगार’ के संकल्प को गति देते हुए प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है. अभ्यर्थी 04 अगस्त 2026 की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है. इस सत्र में अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी आईटीआई में संचालित सभी व्यवसायों के साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित हो रहे 10 नए दीर्घकालीन व्यवसायों में भी प्रवेश ले सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की आईटीआई अब केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार की गारंटी बन रही हैं.
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के सपने को साकार करने में भागीदार बनें. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में आईटीआई से निकले लाखों युवा सम्मानजनक रोजगार पा रहे हैं.
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अधिशासी निदेशक एवं विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट http://www.scvtup.in पर दिए गए प्रवेश के लिंक पर क्लिक करना होगा. ऑनलाइन आवेदन से पूर्व OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन करते हुए फार्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना होगा. प्रवेश शुल्क सामान्य/पिछड़ा वर्ग 300 रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति 250 रुपये और समस्त महिला अभ्यर्थी 100 रुपये है.
आवेदन में सहायता के लिए हेल्प डेस्क 0522-4150500, 7897992063 तथा दूरभाष 0522-2336115 पर संपर्क किया जा सकता है. व्हाट्सएप नंबर 9628372929 और ई-मेल help@admissionscvtup.in पर भी सहायता मिलेगी. परिषद फेसबुक-SCVTUP, X: SCVTUP, इंस्टाग्राम- SCVTUP और यूट्यूब चैनल STATE COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING पर भी जानकारी उपलब्ध करा रही है.
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