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ITI प्रवेश सत्र 2026-27 में ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से शुरू, 4 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई

आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘हर हाथ को हुनर, हर हुनर को रोजगार’ के संकल्प को गति देते हुए प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है. अभ्यर्थी 04 अगस्त 2026 की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आईटीआई में प्रवेश. (Photo Credit; ETV Bharat) प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है. इस सत्र में अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी आईटीआई में संचालित सभी व्यवसायों के साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित हो रहे 10 नए दीर्घकालीन व्यवसायों में भी प्रवेश ले सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की आईटीआई अब केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार की गारंटी बन रही हैं.