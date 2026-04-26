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लखनऊ विश्वविद्यालय में B Pharma के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऐसे करें आवेदन

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक प्रवेश के तहत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण एवं बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू कर दी गई है.



विश्वविद्यालय में बी.फार्म पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क पूर्व की भांति 100 रुपये निर्धारित किया गया है।



पंजीकरण की प्रक्रिया

