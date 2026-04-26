लखनऊ विश्वविद्यालय में B Pharma के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऐसे करें आवेदन
लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक प्रवेश के रजिस्ट्रेशन भी शुरू.
लखनऊ विश्वविद्यालय में B Pharma के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 8:59 AM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक प्रवेश के तहत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण एवं बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू कर दी गई है.
विश्वविद्यालय में बी.फार्म पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क पूर्व की भांति 100 रुपये निर्धारित किया गया है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
- अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.
- वेबसाइट के पॉप-अप अथवा एडमिशन पेज पर दिए गए LURNS लिंक पर क्लिक करें
- https://lkounivadm.samarth.edu.in
रजिस्ट्रेशन पेज पर दाईं ओर दिए गए New Registration विकल्प पर क्लिक कर अपना लॉगिन आईडी बनाएं.
- लॉगिन आईडी बनाते समय वैध ईमेल आईडी अनिवार्य है, क्योंकि OTP उसी ईमेल पर भेजा जाएगा.
- लॉगिन बनने के बाद पुनः Login पर क्लिक कर नाम, पिता का नाम, माता का नाम सहित आवश्यक विवरण भरकर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें.
प्रोफाइल पूर्ण होने के बाद 100 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करें. भुगतान सफल होते ही अभ्यर्थी का पंजीकरण नंबर (LURN) जनरेट हो जाएगा, जिसे सुरक्षित रखें.
अभ्यर्थी Print Form विकल्प के माध्यम से कभी भी अपने पंजीकरण का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए LURN पंजीकरण अनिवार्य है इसलिए अभ्यर्थी इसका प्रिंट अवश्य सुरक्षित रखें.
पंजीकरण के बाद प्रवेश आवेदन प्रक्रिया
LURN पंजीकरण के बाद जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय परिसर या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों में प्रवेश लेना है, उन्हें पाठ्यक्रमवार ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
इसके लिए अभ्यर्थी निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
- Online Admission Application Form (UG/PG) 2026-27 के Apply Now विकल्प पर क्लिक करें.
- Programme Level में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु Bachelor in Pharmacy का चयन करें.
- Lucknow University चुनकर Proceed पर क्लिक करें.
- शैक्षणिक विवरण भरें तथा संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता अवश्य जांच लें.
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
- प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदन पत्र जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंट सुरक्षित रखें.