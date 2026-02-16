ETV Bharat / state

भारतीय सेना में इन पदों पर निकली भर्ती, महिलाएं भी इस पोस्ट पर कर सकती हैं आवेदन

सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू कर दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 01 अप्रैल तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं.

अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 3:09 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 3:17 PM IST

हमीरपुर: इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. भारतीय सेना में कई पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. युवाओं का चयन लिखित परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट के जरिए होगा.

थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू कर दी गई है. थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एवं एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं एवं 10वीं पास) और अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

कंप्यूटर आधारित होगी लिखित परीक्षा

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 01 अप्रैल तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं. वहीं, कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि 'निर्धारित समयावधि में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी. ये परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी प्रणाली के तहत आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण के रूप में भर्ती रैली में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां शारीरिक दक्षता, चिकित्सीय परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन जैसी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.'

इन चीजों का रखें ध्यान

पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी के पास सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है. साथ ही, ये आधार नंबर से लिंक होने चाहिए, ताकि ओटीपी सत्यापन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें. भर्ती कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और किसी भी प्रकार के बिचौलियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. युवाओं को सलाह दी गई है कि वो अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन सुनिश्चित करें. ये भर्ती युवाओं के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर है.

