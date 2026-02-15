ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

रांची: अग्निवीर भर्ती वर्ष 2027 (इंटेक) के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रांची (एआरओ रांची) ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. सेना की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के भीतर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी अंतिम समय का इंतजार न करें.

यह भर्ती प्रक्रिया अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक और सही ढंग से भरने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न न हो. गलत या अपूर्ण जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चिकित्सीय मानक तथा चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां ‘जॉइन इंडियन आर्मी’ (Join Indian Army) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और सुनिश्चित करें कि वे सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं.

सेना भर्ती कार्यालय ने यह भी कहा है कि कई बार अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे में उम्मीदवार समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

अग्निवीर योजना के तहत चयनित युवाओं को निर्धारित अवधि के लिए भारतीय सेना में सेवा का अवसर मिलेगा. यह भर्ती युवाओं के लिए देश सेवा के साथ-साथ अनुशासन, कौशल और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण अवसर मानी जाती है. इच्छुक अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी बदलाव या नई सूचना से वे अवगत रह सकें.