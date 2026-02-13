ETV Bharat / state

अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें हरियाणा के किन जिलों के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन

अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू ( Etv Bharat )

भिवानी: अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तारिख एक अप्रैल 2026 है. आवेदन के लिए पोर्टल 13 फरवरी को एक बजे से एक अप्रैल को 23:59 बजे तक खुला रहेगा. सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती निदेशक कर्नल के. संदीप ने बताया कि "ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यार्थी द्वारा प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क 250 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इच्छुक उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार दो श्रेणी के लिए आवेदन करने का विकल्प इस वर्ष भी दिया गया है." भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी: अग्निवीर श्रेणी में प्राथमिकता का विकल्प है, जिसको उम्मीदवार को आवेदन करते समय चुनाव करना है. वर्ष 2027 के लिए अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा दो चरणों में की जाएगी. प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) और द्वितीय चरण में भर्ती रैली होगी. भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीद्वार को अपना नाम https://joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.