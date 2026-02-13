अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें हरियाणा के किन जिलों के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन
हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिला के लिए अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Published : February 13, 2026 at 6:43 PM IST
भिवानी: अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तारिख एक अप्रैल 2026 है. आवेदन के लिए पोर्टल 13 फरवरी को एक बजे से एक अप्रैल को 23:59 बजे तक खुला रहेगा. सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती निदेशक कर्नल के. संदीप ने बताया कि "ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यार्थी द्वारा प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क 250 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इच्छुक उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार दो श्रेणी के लिए आवेदन करने का विकल्प इस वर्ष भी दिया गया है."
भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी: अग्निवीर श्रेणी में प्राथमिकता का विकल्प है, जिसको उम्मीदवार को आवेदन करते समय चुनाव करना है. वर्ष 2027 के लिए अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा दो चरणों में की जाएगी. प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) और द्वितीय चरण में भर्ती रैली होगी. भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीद्वार को अपना नाम https://joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
10वीं-12वीं पास युवा कर सकेंगे आवेदनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 01 अप्रैल 2026 के उपरांत बंद कर दी जाएगी. भर्ती निदेशक ने बताया कि "चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिला के जिन युवाओं का जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के बीच हुआ है और उन्होंने कक्षा दसवीं या कक्षा 12वीं पास कर ली है. साथ ही उम्मीदवार कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं. परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र हैं. बशर्ते वे अन्य सभी शर्तो को पूरा करते हों."
उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर अवश्य देंः उन्होंने बताया कि "यह भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन दसवीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन आठवीं पास के पद के लिए है. आवेदन करते समय सभी उम्मीदवार अपना निजी मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज कर सबमिट करें."