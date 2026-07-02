काशी विद्यापीठ में हॉस्टल्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
हॉस्टल प्रवेश के लिए वेबसाइट www.mgkvp.samarth.edu.in के जरिए कर सकते हैं आवेदन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 1:30 PM IST
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य परिसर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रावास आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है. छात्र पोर्टल के माध्यम से 1 से 15 जुलाई तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मुख्य गृहपति डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी के आदेशानुसार, स्नातक स्तर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष के छात्र- छात्राओं को छात्रावास प्रवेश आवंटन हेतु आवेदन शुरू हो चुका है.
उन्होंने बताया कि हॉस्टल प्रवेश आवेदन पत्र समर्थ की वेबसाइट (www.mgkvp.samarth.edu.in) पर कर सकते हैं. मुख्य गृहपति डॉ. सिंह ने बताया कि छात्रावास हेतु विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.mgkvp.ac.in) से डाउनलोड करके, 10 रुपए के एफिडेविड या ई स्टाम्प पेपर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं.
डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि छात्रावास आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सत्र 2026-27 की प्रवेश शुल्क रसीद, जाति, निवास प्रणाम पत्र एवं माता-पिता व विद्यार्थी का आधार कार्ड, तथा चार फोटो के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.
डॉ नागेंद्र का कहना है कि उक्त में से कोई भी अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेग, साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रावास में मेस संचालन प्रक्रिया में जो निर्धारित शुक्ल तय होगा, वह शुल्क एवं छात्रावास का शुल्क एक साथ जमा करना होगा, तभी कक्ष आवंटन किया जाएगा.
वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मुख्य परिसर सहित अन्य परिसरों एनटीपीसी, शक्तिनगर, गंगापुर परिसर और भैरव तालाब परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई कर दी गई है.
कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी के निर्देश पर पीजी, डिप्लोमा और डिप्लोमा (लेटरल इन्ट्री) पाठ्यक्रमों की प्रवेश आवेदन-पत्र भरने की तिथि 20 जुलाई तक कर दी गई है.
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