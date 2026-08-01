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नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी; जानिए कब तक और कैसे करें आवेदन

कानपुर देहात: जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. अब प्रवेश के लिए इच्छुक बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. पहले इसके आवेदन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी.

कानपुर देहात के जलालपुर नागिन के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. अब इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. उन्होंने जनपद के सभी अभिभावकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि पात्र छात्र-छात्राओं को समय से आवेदन कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा का लाभ उठा सकें.

प्रधानाचार्य ने बताया कि इच्छुक एवं पत्र छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें. साथ ही जनपद के समस्त विद्यालयों एवं संबंधित विभागों से व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने में सहयोग करें.

आवेदन की प्रक्रिया