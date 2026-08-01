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नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी; जानिए कब तक और कैसे करें आवेदन

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी

नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन
नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:17 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 7:47 PM IST

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कानपुर देहात: जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. अब प्रवेश के लिए इच्छुक बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. पहले इसके आवेदन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी.

कानपुर देहात के जलालपुर नागिन के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. अब इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. उन्होंने जनपद के सभी अभिभावकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि पात्र छात्र-छात्राओं को समय से आवेदन कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा का लाभ उठा सकें.

प्रधानाचार्य ने बताया कि इच्छुक एवं पत्र छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें. साथ ही जनपद के समस्त विद्यालयों एवं संबंधित विभागों से व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने में सहयोग करें.

आवेदन की प्रक्रिया

इछुक अभियर्थियों को आवेदन के लिए यहां फार्म भरने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए हैं. नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से फार्म भर सकते हैं.

  • जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल बेबसाइट navodaya.gov.in in पर विजिट करें.
  • वेबसाइट के होमपेज पर एडमिसन से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.
  • मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से स्व दर्ज करें.
  • फार्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें.

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस प्रकार हैं.

  • छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर
  • अभिभावक के हस्ताक्षर
  • स्टूडेंट की फ़ोटो
  • आधारकार्ड
  • स्कूल प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र आदि.

परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर में 28 नवंबर को किया जाएगा. यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11.30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होगी. परीक्षा में छात्रों से ईवीएस,अंकगणित और भाषा विषय से 100 अंकों के 80 सवाल पूछे जाएंगे.

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Last Updated : August 1, 2026 at 7:47 PM IST

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नवोदय में दाखिला आवेदन तिथि
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