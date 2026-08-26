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Onion Price Hike: प्याज की महंगाई ने निकाले लोगों के आंसू, जानिए... क्या बोले विक्रेता और ग्राहक ?

दिल्ली में प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है.एक महीने पहले यह 35-40 किलो था अब वह 60 से 65 रुपये किलो है.

Onion Price hike
35-40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60-65 रुपये प्रति किलो हुआ भाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 10:22 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. करीब एक महीने पहले जहां प्याज 35 से 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. प्याज की कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से जहां ग्राहक परेशान हैं, वहीं सब्जी विक्रेताओं के कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है.

ओखला स्थित तेखंड सब्जी मंडी में ईटीवी भारत की टीम ने जब जायजा लिया तो हरी सब्जियों के दाम फिलहाल अपेक्षाकृत कम नजर आए, लेकिन प्याज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. ग्राहक ऊंची कीमत पर प्याज खरीदते नजर आए. मंडी में प्याज विक्रेता आरिफ ने बताया कि करीब एक महीने पहले प्याज 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसका भाव 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है. उनके मुताबिक मंडी में प्याज की सप्लाई कम होने की वजह से कीमत बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसके और महंगा होने की आशंका है.

प्याज के दाम बढ़ने पर विक्रेताओं की राय (ETV Bharat)

प्याज खरीदने पहुंचे ग्राहक शत्रुघ्न ने बताया कि उन्होंने आज 60 रुपये किलो प्याज खरीदा है. कुछ दिन पहले तक यही प्याज करीब 40 रुपये किलो मिल रहा था. दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ सकती है. वहीं, सब्जी विक्रेता रामनाथ ने बताया कि पहले ग्राहक एक किलो प्याज खरीदकर ले जाते थे, लेकिन कीमत बढ़ने के बाद कई लोग अब आधा किलो ही खरीद रहे हैं. इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है.

एक अन्य ग्राहक सुरेंद्र ने बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्याज के साथ रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जबकि आम लोगों की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही है. आढ़तियों के मुताबिक प्याज का मौजूदा सीजन खत्म होने और इस साल आवक पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने से कीमतों पर दबाव बढ़ा है. मौसम में बदलाव के कारण किसानों को प्याज की फसल में नुकसान भी उठाना पड़ा है. इसका असर दिल्ली के थोक कारोबार पर पड़ा है. कारोबारियों का कहना है कि अगर महाराष्ट्र से अगले कुछ दिनों में प्याज की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो दिल्ली के खुदरा बाजार में इसके दाम और बढ़ सकते हैं.

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