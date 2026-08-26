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Onion Price Hike: प्याज की महंगाई ने निकाले लोगों के आंसू, जानिए... क्या बोले विक्रेता और ग्राहक ?

35-40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60-65 रुपये प्रति किलो हुआ भाव ( ETV Bharat )