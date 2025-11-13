ETV Bharat / state

किसानों को रुला रहे प्याज के भाव, नूंह के खेतों में खड़ी फसल पर चल रहे ट्रैक्टर, नहीं निकल पा रहा लागत

नूंह, नगीना और फिरोजपुर झिरका के हजारों किसान इस बार प्याज के भाव से निराश हैं. किसानों का कहना है कि एक एकड़ प्याज की खेती में करीब एक लाख रुपये तक की लागत आती है. बीज, दवाइयां, सिंचाई और मजदूरी पर भारी खर्च होता है.

नूंह: प्याज इस बार किसानों के आंसुओं की वजह बन गया है. प्याज के गिरते दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी है. मंडियों में प्याज के इतने कम भाव मिल रहे हैं कि किसान फसल को बेचने के बजाय खेतों में ही जोतने को मजबूर हो रहे हैं. नूंह जिला, जो प्याज उत्पादन में प्रदेश का सबसे अव्वल क्षेत्र माना जाता है, इस समय भारी नुकसान झेल रहा है.

किसानों का छलका दर्द: नूंह के किसान राजुद्दीन ने बताया कि, "हमने प्याज की फसल पर पूरी मेहनत और पूंजी लगाई थी. एक एकड़ में करीब एक लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस बार प्याज के भाव इतने गिर गए हैं कि लागत भी नहीं निकल पा रही. मजबूर होकर कई किसान फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं." वहीं, घाघस प्रधान किसान हबीब ने कहा कि, "पिछले साल जब प्याज के दाम 30 रुपये किलो थे, तब घरों में खुशहाली आई थी. इस बार 10 रुपये किलो के भाव से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है. हमने प्याज बेचकर बेटियों की शादी करने के सपने देखे थे, लेकिन सब अधूरे रह गए."

नूंह के खेतों में खड़ी फसल पर चल रहे ट्रैक्टर (ETV Bharat)

सस्ते दाम में बिक रहा प्याज: किसानों की मानें तो नूंह जिले में लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि पर प्याज की खेती होती है. बरसाती मौसम की यह प्याज गुणवत्ता में बेहतरीन मानी जाती है और एनसीआर की मंडियों में इसकी अच्छी मांग रहती है. मगर इस बार कीमतों में गिरावट ने किसानों को गहरा झटका दिया है. जहां एक ओर किसान नुकसान से जूझ रहे हैं. वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरा समय है. इस बार सब्जी मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज महज 25 रुपये किलो में मिल रही है. आम आदमी की रसोई में प्याज सस्ती हो गई है, लेकिन किसान के आंसुओं की कीमत अब तक किसी ने नहीं पूछी.

कुल मिलाकर रसोई की शान प्याज अब किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द उनकी समस्या पर ध्यान देगी. वरना आने वाले सीजन में खेतों में प्याज की जगह निराशा की फसल उग सकती है.

