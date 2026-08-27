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₹60 किलो प्याज, 10 दिनों में ₹30 महंगा.. लोगों के निकल रहे आंसू

मुजफ्फरपुर: बिहार में चीनी के बाद अब प्याज भी लोगों को रुलाने लगा है. मुजफ्फरपुर में पिछले करीब दो सप्ताह में प्याज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. महीने की शुरुआत में जहां प्याज 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं अब खुदरा बाजार में इसकी कीमत 50 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है. अचानक बढ़ी कीमत का असर आम लोगों की रसोई पर साफ दिखाई दे रहा है.

10 दिनों में ₹30 महंगा: अधिक कीमत के कारण ग्राहक जरूरत के मुताबिक प्याज खरीदने के बजाय कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट सब्जी मंडी में प्याज कारोबारियों के मुताबिक, थोक बाजार में भी प्याज के भाव में लगातार तेजी आई है. कारोबारी गौरीशंकर साह ने बताया कि वह करीब 20 वर्षों से आलू-प्याज की बिक्री कर रहे हैं. उनके मुताबिक, 15 दिन पहले प्याज करीब 160 रुपये पसेरी और 35 रुपये किलो बिक रहा था.

क्या कहते हैं कारोबारी: अब प्याज की कीमत बढ़कर करीब 260 रुपये पसेरी और खुदरा में 55 रुपये किलो तक पहुंच गई है. थोक बाजार में प्याज 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है. गौरीशंकर ने बताया कि कीमत बढ़ने के बाद ग्राहक पहले की तुलना में कम प्याज खरीद रहे हैं. कारोबारियों में भी कीमत को लेकर असमंजस है.

"फिलहाल ज्यादा स्टॉक रखने से बच रहे हैं और दो-चार बोरी प्याज ही मंगा रहे हैं. हर साल सावन के दौरान प्याज की कीमत में तेजी देखने को मिलती है. हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में कीमतों में गिरावट की उम्मीद है."-गौरीशंकर साह, कारोबारी

स्टॉक में प्याज की उपलब्धता कम: एक अन्य कारोबारी दीप नारायण साह ने बताया कि फिलहाल थोक बाजार में प्याज 4300 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है. करीब 15 दिन पहले यही प्याज 35 रुपये किलो के आसपास था. उनके मुताबिक, स्टॉक में प्याज की उपलब्धता कम होने का असर कीमत पर पड़ा है.

"भाव बढ़ने से खरीदारों की संख्या और बिक्री दोनों प्रभावित हुई है. उम्मीद है कि नई आवक बढ़ने के बाद कीमतों में कुछ कमी आ सकती है."-दीप नारायण साह, कारोबारी