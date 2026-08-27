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₹60 किलो प्याज, 10 दिनों में ₹30 महंगा.. लोगों के निकल रहे आंसू

मुजफ्फरपुर में दो सप्ताह में प्याज की कीमत दोगुनी होकर 50–60 रुपये किलो पहुंच गई है, जिससे आम लोगों हो रहें प्रभावित. रिपोर्ट- विवेक कुमार

ONION PRICES IN MUZAFFARPUR
बिहार में बढ़ी प्याज की कीमत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 10:19 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार में चीनी के बाद अब प्याज भी लोगों को रुलाने लगा है. मुजफ्फरपुर में पिछले करीब दो सप्ताह में प्याज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. महीने की शुरुआत में जहां प्याज 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं अब खुदरा बाजार में इसकी कीमत 50 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है. अचानक बढ़ी कीमत का असर आम लोगों की रसोई पर साफ दिखाई दे रहा है.

10 दिनों में ₹30 महंगा: अधिक कीमत के कारण ग्राहक जरूरत के मुताबिक प्याज खरीदने के बजाय कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट सब्जी मंडी में प्याज कारोबारियों के मुताबिक, थोक बाजार में भी प्याज के भाव में लगातार तेजी आई है. कारोबारी गौरीशंकर साह ने बताया कि वह करीब 20 वर्षों से आलू-प्याज की बिक्री कर रहे हैं. उनके मुताबिक, 15 दिन पहले प्याज करीब 160 रुपये पसेरी और 35 रुपये किलो बिक रहा था.

क्या कहते हैं कारोबारी: अब प्याज की कीमत बढ़कर करीब 260 रुपये पसेरी और खुदरा में 55 रुपये किलो तक पहुंच गई है. थोक बाजार में प्याज 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है. गौरीशंकर ने बताया कि कीमत बढ़ने के बाद ग्राहक पहले की तुलना में कम प्याज खरीद रहे हैं. कारोबारियों में भी कीमत को लेकर असमंजस है.

"फिलहाल ज्यादा स्टॉक रखने से बच रहे हैं और दो-चार बोरी प्याज ही मंगा रहे हैं. हर साल सावन के दौरान प्याज की कीमत में तेजी देखने को मिलती है. हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में कीमतों में गिरावट की उम्मीद है."-गौरीशंकर साह, कारोबारी

स्टॉक में प्याज की उपलब्धता कम: एक अन्य कारोबारी दीप नारायण साह ने बताया कि फिलहाल थोक बाजार में प्याज 4300 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है. करीब 15 दिन पहले यही प्याज 35 रुपये किलो के आसपास था. उनके मुताबिक, स्टॉक में प्याज की उपलब्धता कम होने का असर कीमत पर पड़ा है.

"भाव बढ़ने से खरीदारों की संख्या और बिक्री दोनों प्रभावित हुई है. उम्मीद है कि नई आवक बढ़ने के बाद कीमतों में कुछ कमी आ सकती है."-दीप नारायण साह, कारोबारी

प्याज की कीमतों से ग्राहक परेशान: ग्राहक सूरज कुमार ने बताया कि त्योहारों के समय प्याज की कीमत बढ़ने से आम लोगों की परेशानी और बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें "करीब 50 रुपये किलो की दर से प्याज खरीदना पड़ रहा है." बाजार में यह चर्चा भी है कि इथेनॉल उत्पादन के कारण गन्ना और मक्का जैसी फसलों की ओर खेती का रुख बढ़ने से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

"पहले जो लोग दो किलो प्याज खरीदते थे, वे अब आधा किलो या एक किलो से ही काम चला रहे हैं. आमदनी सीमित है, लेकिन प्याज रोजमर्रा की सब्जियों में जरूरी है. इसलिए कीमत बढ़ने के बावजूद लोग इसे खरीदने को मजबूर हैं. इतनी तेजी से प्याज के दाम बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी."-सुधीर कुमार, ग्राहक

बिगड़ रहा रसोई का बजट: फिलहाल कारोबारियों को आने वाले दिनों में प्याज की नई आवक बढ़ने और कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन जब तक भाव कम नहीं होते, तब तक प्याज की बढ़ी कीमत आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ता रहेगा.

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