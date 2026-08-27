दिल्ली: ओखला मंडी में प्याज के दाम गिरे, 35-40 रुपये किलो पहुंचा भाव; ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए आपूर्ति की उम्मीद
सरकार की ओर से सब्सिडी दरों पर प्याज की बिक्री की खबर के बाद मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है.
Published : August 27, 2026 at 3:19 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार की ओर से सब्सिडी दरों पर प्याज की बिक्री और ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए स्टॉक की आपूर्ति किए जाने के बाद मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है. इसका असर अब कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है. दिल्ली की प्रसिद्ध ओखला मंडी में प्याज के थोक भाव घटकर करीब 35 से 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं.
अब मंडियों में पर्याप्त स्टॉक
ओखला प्याज मंडी के प्रधान मोहम्मद बिलाल ने बताया कि सरकार की ओर से प्याज की लगातार आपूर्ति किए जाने के कारण मंडियों में अब पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बाजार में प्याज 35 से 40 रुपये प्रति किलो बिकने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम भाव करीब 45 रुपये प्रति किलो तक रह सकता है.
थोक विक्रेताओं के मुताबिक, कुछ समय पहले प्याज की कीमत 45 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी. बारिश के दौरान लोडिंग और परिवहन प्रभावित होने के कारण मंडियों में प्याज की आवक कम हो गई थी. इसके अलावा सरकारी गोदामों से भी स्टॉक की आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में प्याज की कमी हो गई थी, जिसके चलते कीमतों में तेजी आई.
कीमतों में गिरावट
वहीं, ओखला मंडी के थोक विक्रेता नईम रहमान ने बताया कि अब सरकार की ओर से प्याज की आपूर्ति शुरू होने के बाद बाजार में स्टॉक बढ़ा है और इसी वजह से कीमतों में गिरावट आई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकारी आपूर्ति जारी रहने तक प्याज के दाम में और स्थिरता बनी रहेगी.
बता दें कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए प्याज की आपूर्ति और नई फसल की आवक से मंडियों में प्याज के दामों में करीब 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, NAFED और NCCF के जरिए मोबाइल वैन और ‘भारत ब्रांड’ आउटलेट्स पर प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है.
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