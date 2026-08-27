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दिल्ली: ओखला मंडी में प्याज के दाम गिरे, 35-40 रुपये किलो पहुंचा भाव; ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए आपूर्ति की उम्मीद

ओखला मंडी, दिल्ली ( ETV Bharat )