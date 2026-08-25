बढ़ी कीमतों के बीच देहरादून में ₹25 किलो मिलेगा प्याज, मैनेज होगा किचन का बजट
निरंजनपुर नवीन सब्जी मंडी उपभोक्ताओं को अब 25 रुपए किलो किधर पर प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 25, 2026 at 6:11 PM IST
देहरादून: रसोई का बजट बिगड़ रही प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता पर एक और महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है. बाजारों में प्याज के दाम 45 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच गये हैं. ऐसे में दून वासियों के लिए राहत की खबर है. देहरादून में उपभोक्ताओं को 25 रूपय किलो की दर पर प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही. जिससे आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी. उपभोक्ताओं को 28 अगस्त से 25 रूपय किलो के दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगी.
पिछले दिनों से लगातार प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है. प्याज की कीमत बाजार में 45 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच गई है. जिसके कारण रसोई का बजट बिगड़ रहा है. जिसे देखते हुए निरंजनपुर नवीन सब्जी मंडी उपभोक्ताओं को अब 25 रुपए किलो किधर पर प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. निरंजनपुर नवीन सब्जी मंडी के साथ जिले की 1000 से अधिक सरकारी राशन दुकानों पर सस्ती प्याज मिलेगी.
पहले चरण में 28 अगस्त को करीब 1000 क्विंटल यानी पास ट्रक ब्याज देहरादून पहुंचने की संभावना है. नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) अपने बफर स्टॉक से देहरादून में प्याज उपलब्ध कराएगा. मंडी में इसे 18 लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा. सरकारी राशन दुकानों के जरिए शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी बिक्री की जाएगी. ऐसे में बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कीमतों पर भी दबाव कम होने की उम्मीद है.
नाफेड के पास करीब 60 हजार मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक है. देहरादून की मांग पूरी करने के लिए गुजरात के गांधीनगर और राजकोट महाराष्ट्र के लासल गांव ओर मध्य प्रदेश के खंडवा समेत अन्य मंदिरों से प्याज की आपूर्ति की जाएगी. पहले चरण में 28 अगस्त को पास ट्रक यानी करीब 1000 क्विंटल प्याज पहुंचने की संभावना है. इसके बाद उपलब्धता और मांग के आधार पर आपूर्ति आगे बढ़ाई जाएगी.
निरंजनपुर नवीन सब्जी मंडी के सचिव विजय थपलियाल ने बताया उत्तराखंड में अधिकतर प्याज नासिक से आती है. पिछले दिनों हो रही बारिश के कारण ब्याज कम आई है. जिसके कारण प्याज महंगी हुई है. आने वाले समय में प्याज के दामों में कमी देखने को मिल सकती है.उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निरंजनपुर नवीन सब्जी मंडी के साथ नाफेड अपने बफर स्टॉक उपलब्ध कराने के बाद आम जनता को 25 रूपय किलो प्याज मिल सकेगा. 28 अगस्त से मंडी शुरू होगी.
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