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फेसबुक पर CM सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नीरज भारती का अकाउंट हुआ रिस्ट्रिक्ट, फ़ेसबुक ने बताई ये वजह

नीरज भारती पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नीतियों के खिलाफ लगातार तीखे सवाल उठा रहे थे.

नीरज भारती
नीरज भारती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:30 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता नीरज भारती का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. लिहाज़ा अब न तो फेसबुक यूजर पूर्व विधायक नीरज भारती की प्रोफाइल देख पा रहे हैं न ही उनका फेसबुक अकाउंट ढूंढ़ पा रहे हैं. नीरज भारती अपनी फेसबुक पोस्ट के लिए पहले से चर्चित हैं. वे कई बार फेसबुक के माध्यम से सरकार और पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं. बीते दो दिनों से नीरज भारती लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे.

नीरज भारती के फेसबुक हैंडल के यूूं अचानक बंद होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गरमा गया है. मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर नीरज भारती लंबे समय से एक्टिव थे. भारती अपनी पोस्ट को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं. पिछले 24 घंटे में नीरज भारती कई पोस्ट की. इसमें ज्यादातर पोस्टों में मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे. इसके बाद शुक्रवार देर शाम अचानक उनका अकाउंट फ़ेसबुक की ओर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया.

फेसबुक अकाउंट हुआ सस्पेंड
फेसबुक अकाउंट हुआ सस्पेंड (FACEBOOK)

फेसबुक की ओर से क्या बताया गया

नीरज भारती के फेसबुक अकाउंट को रिस्टिक करने को लेकर फेसबुक की ओर से बताया जा रहा है कि अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करने को लेकर लीगल रिक्वेस्ट की गई थी. इस पर फेसबुक ने इसे प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के विरुद्ध मानते हुए अकाउंट प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की. फेसबुक की ओर से कहा गया है कि अकाउंट का कंटेंट उसे क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित कर दिया है जहां यह स्थानीय नियमों के विरुद्ध है. यानी के भारत में फ़िलहाल फेसबुक यूजर्स न तो नीरज भारती की फेसबुक प्रोफाइल को खोज पाएंगे और न ही उसकी फीड देख पाएंगे.

FACEBOOK अकाउंट नहीं देख पा रहे लोग
FACEBOOK अकाउंट नहीं देख पा रहे लोग (FACEBOOK)

'अंदर सुनवाई बंद हो जाए तो सोशल मीडिया ही आखिरी रास्ता'

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती ने फेसबुक हैंडल के जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था. नीरज भारती ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर कई गंभीर प्रश्न खड़े किए थे. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए. साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर सुनवाई न होने के बाद सोशल मीडिया को आवाज उठाने की जगह बताया था. फेसबुक पर लगातार लिखने को लेकर पूछे जा रहे सवालों को लेकर नीरज भारती ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था - "कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहे हो. जनाब, जब अंदर का सिस्टम ही सुनने को तैयार न हो, बार-बार बात रखने के बाद भी कोई असर न हो तो फिर अपनी बात कहां रखे. जब अंदर सुनवाई बंद हो जाए तो सोशल मीडिया ही आखिरी रास्ता बचता है. इसलिए फिर यहीं लिखा जाएगा."

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