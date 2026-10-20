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PHC की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा, विधायक के आश्वासन पर माने आंदोलनकारी, धरना स्थगित

विधायक के आश्वासन के बाद मांगे लोग ( Photo-ETV Bharat )

क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज नेगी और विपिन परिहार के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के आठवें दिन विधायक भूपाल राम टम्टा नारायणबगड़ पहुंचे. उन्होंने धरनास्थल पर आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान आंदोलनकारियों ने उन्हें मांगपत्र सौंपकर क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराया. आंदोलनकारियों के अनुसार, विधायक ने दो दिनों के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की नियुक्ति कराने के साथ छह बेड, प्रसूति टेबल, एक्स-रे मशीन और एक्स-रे टेक्नीशियन की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया.