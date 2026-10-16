झारखंड में चिकित्सक संगठनों का आंदोलन स्थगित, प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ बनी सहमति
झारखंड में चिकित्सक संगठनों का आंदोलन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के साथ वार्ता के बाद स्थगित हो गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 11:13 PM IST
रांची: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), झारखंड, झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन (JHASA) तथा राज्य के विभिन्न चिकित्सक संगठनों की ओर से जारी चरणबद्ध आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया.
शुक्रवार की शाम अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह के साथ बैठक हुई. जिसमें चिकित्सकों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई तथा समय-सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी. इसके बाद डॉक्टरों के संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की.
चिकित्सक संगठनों ने इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि चिकित्सकों की एकजुटता, निरंतर संवाद और सामूहिक प्रयासों से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. अब इन सहमतियों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना प्राथमिकता होगी.
IMA झारखंड की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार वार्ता में जिन मांगों पर बैठक के दौरान सहमति बनीं वह इस तरह हैं.
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (CEA) में संशोधन
चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण से संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन की मांग स्वीकार की गई. इस संबंध में अगले दो माह के भीतर संशोधन प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजने पर सहमति बनी. अस्पतालों में न्यूनतम बिस्तरों की अनिवार्यता के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 तथा शहरी क्षेत्रों में 40 बिस्तरों की व्यवस्था पर सहमति बनी. इस संशोधन से चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने की उम्मीद है.
DACP के अनुरूप समयबद्ध पदोन्नति
चिकित्सकों की सेवा में समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एवं बिहार में लागू प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर व्यवस्था तैयार करने पर सहमति बनी. इसका लाभ सामान्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा दोनों संवर्गों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. इस विषय पर वित्त विभाग के साथ बैठक कर आवश्यक समाधान निकालने पर सहमति बनी.
चिकित्सकों की सुरक्षा एवं संरक्षण
चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुरूप DSP स्तर के पुलिस पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करने की व्यवस्था पुनः लागू करने पर सहमति बनी. इसका उद्देश्य चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा एवं सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है.
TRP (Trainee Reserve Post) पर गए चिकित्सकों की समस्या
TRP (Trainee Reserve Post) पर गए चिकित्सकों के संबंध में पूर्व में लागू व्यवस्था को पुनः लागू करने पर सहमति बनी. इससे संबंधित चिकित्सकों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा.
महिला चिकित्सकों के मातृत्व अवकाश एवं सुरक्षा के अधिकार
महिला चिकित्सकों के लिए मातृत्व अवकाश तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित मांगों को स्वीकार किया गया. इस पहल का उद्देश्य महिला चिकित्सकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है.
चिकित्सा संस्थानों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था
अस्पतालों एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण, प्रमाणन तथा संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग स्वीकार की गई. इससे चिकित्सा संस्थानों को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है.
इंटर्न एवं रेजिडेंट चिकित्सकों के प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान
इंटर्न, कनिष्ठ रेजिडेंट तथा वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितताओं को दूर कर भुगतान व्यवस्था नियमित करने पर सहमति बनी. चिकित्सक संगठनों ने इसे युवा चिकित्सकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया.
आयुष्मान भारत योजना से संबंधित मुद्दे
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लागू टू-टियर व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई. संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आगे विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमति बनी.
संयुक्त समन्वय समिति का गठन
सभी सहमत मांगों के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर समन्वय समिति गठित करने पर सहमति बनी. IMA का मानना है कि इस समिति में IMA एवं संबंधित चिकित्सक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि प्रत्येक मांग पर हुई सहमति के अनुरूप कार्रवाई की निगरानी हो सके और लंबित विषयों का समाधान निर्धारित समय-सीमा में किया जा सके.
आंदोलन की आगे की रणनीति
चिकित्सक संगठनों ने बैठक के सकारात्मक परिणामों को संयुक्त आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. फिलहाल चिकित्सक हड़ताल पर नहीं जाएंगे. छठ पर्व के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पुनः बैठक होगी, जिसमें शेष लंबित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
IMA झारखंड ने स्पष्ट किया कि वार्ता में बनी सहमति एक महत्वपूर्ण शुरुआत है और उसका वास्तविक परिणाम समयबद्ध क्रियान्वयन से ही सुनिश्चित होगा. संगठन सरकार के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखते हुए सभी सहमत बिंदुओं की प्रगति पर नजर रखेगा.
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