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झारखंड में चिकित्सक संगठनों का आंदोलन स्थगित, प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ बनी सहमति

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के साथ वार्ता ( ETV Bharat )

रांची: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), झारखंड, झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन (JHASA) तथा राज्य के विभिन्न चिकित्सक संगठनों की ओर से जारी चरणबद्ध आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया.

शुक्रवार की शाम अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह के साथ बैठक हुई. जिसमें चिकित्सकों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई तथा समय-सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी. इसके बाद डॉक्टरों के संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की.