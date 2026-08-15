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रुड़की में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन घायल

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि हकीमपुर तुर्रा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को टक्कर मारी है. दोनों बाइकों पर चार युवक सवार थे. घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त शनिवार के दिन दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक भगवानपुर की ओर से हरिद्वार में गंगाजल लेने जा रहे थे. जैसे ही वह हकीमपुर तुर्रा गांव के पास पहुंचे तो इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

बताया गया है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई. वहीं हादसे में घायल चारों युवक हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे. हादसे में नन्हे लाल पुत्र चेतराम (उम्र 32 वर्ष) निवासी बंदायू (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.