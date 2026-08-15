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रुड़की में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन घायल

चारों युवक दो बाइकों पर सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में रुड़की के पास हकीमपुर तुर्रा गांव में हादसा हो गया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 4:29 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि हकीमपुर तुर्रा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को टक्कर मारी है. दोनों बाइकों पर चार युवक सवार थे. घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त शनिवार के दिन दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक भगवानपुर की ओर से हरिद्वार में गंगाजल लेने जा रहे थे. जैसे ही वह हकीमपुर तुर्रा गांव के पास पहुंचे तो इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

बताया गया है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई. वहीं हादसे में घायल चारों युवक हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे. हादसे में नन्हे लाल पुत्र चेतराम (उम्र 32 वर्ष) निवासी बंदायू (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं बृजपाल पुत्र रामपाल (उम्र 40 वर्ष) निवासी फरीदपुर, बरेली और साहिब सिंह पुत्र जगदीश (उम्र 33 वर्ष) निवासी बिजौली, बंदायू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सन्दीप पुत्र जगदीश निवासी बिजौली, बंदायू को साधारण चोटें आई हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया. इसी के साथ पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अज्ञात वाहन और चालक की तलाश की जा रही है, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

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