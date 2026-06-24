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पौड़ी के ल्वाली में कार दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक की गई जान, तीन लोग हुए घायल

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ल्वाली में एक सड़क हादसा हो गया. जहां शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों की कार अनियंत्रित होकर ल्वाली झील क्षेत्र में जा गिरी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जबकि, तीन अन्य घायल हो गए. घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

शादी समारोह में शामिल होने आए थे युवक: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी ब्लॉक क्षेत्र के कुंजेठा गांव में एक शादी समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह में शामिल होने के लिए कुणाल रौतेला निवासी कांडा (बागेश्वर), प्रिंस कुमार निवासी पटेलनगर, शादीपुर (नई दिल्ली) विशाल यादव और अभिषेक कुमार निवासी प्रेमनगर, नियर पटेल नगर रेलवे स्टेशन, शादीपुर (नई दिल्ली) पहुंचे थे. चारों युवक दिल्ली में नौकरी करते हैं और शादी समारोह में शामिल होने के लिए पौड़ी आए हुए थे.

दुर्घटना स्थल पर पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

कोतवाली प्रभारी जयपाल नेगी ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे चारों युवक कार से कुंजेठा गांव से ल्वाली की ओर लौट रहे थे. ल्वाली में एक होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी. इसी दौरान ल्वाली के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे झील में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.