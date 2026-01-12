रामनगर-हल्द्वानी रोड पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, दो लोग घायल
तेज रफ्तार ने फिर से एक घर का चिराग बुझा दिया है. रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 12, 2026 at 10:02 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सोमवार 12 जनवरी शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है. दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
जानकारी के मुताबिक हादसा रामनगर कोतवाली क्षेत्र में हल्द्वानी रोड पर हुआ. बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को गैबुआ गांव के पास बाइक और कार की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं उसी बाइक पर सवाल दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी.
मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र के कनोरी गांव के रहने वाला राकेश, सचिन और सनी एक ही बाइक पर सवार होकर रामनगर से अपने घर की ओर जा रहे थे.
पुलिस के मुताबिक जैसे ही बाइक सवार तीनों लोग गैबुआ गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही कार से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस घायलों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सचिन और सनी की हालत नाजुक होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही मृतक और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल परिसर में मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें---