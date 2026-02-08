ETV Bharat / state

खेल का मैदान बना रणभूमि: चौके-छक्के के विवाद युवक की हत्या, एक का इलाज जारी

राजसमंद: जिले के भीम थाना क्षेत्र की धोली घाटी में एक क्रिकेट मैच के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है. यह घटना तब हुई जब स्थानीय युवक क्रिकेट खेल रहे थे. चौके-छक्के और रन को लेकर शुरू हुई बहस धीरे-धीरे तीखी तकरार में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने तलवारें निकाल लीं और एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

घायलों में भीम के कुम्हार मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय लियाकत अली और यूसुफ शामिल थे. दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत भीम के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें ब्यावर चिकित्सालय रेफर किया गया. इलाज के दौरान लियाकत अली ने दम तोड़ दिया, जबकि यूसुफ का इलाज अभी भी जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.