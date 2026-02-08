खेल का मैदान बना रणभूमि: चौके-छक्के के विवाद युवक की हत्या, एक का इलाज जारी
राजसमंद में क्रिकेट मैच के दौरान रन-चौके पर विवाद तलवारबाजी में बदल गया. एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल.
Published : February 8, 2026 at 7:52 PM IST
राजसमंद: जिले के भीम थाना क्षेत्र की धोली घाटी में एक क्रिकेट मैच के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है. यह घटना तब हुई जब स्थानीय युवक क्रिकेट खेल रहे थे. चौके-छक्के और रन को लेकर शुरू हुई बहस धीरे-धीरे तीखी तकरार में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने तलवारें निकाल लीं और एक-दूसरे पर हमला कर दिया.
घायलों में भीम के कुम्हार मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय लियाकत अली और यूसुफ शामिल थे. दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत भीम के उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें ब्यावर चिकित्सालय रेफर किया गया. इलाज के दौरान लियाकत अली ने दम तोड़ दिया, जबकि यूसुफ का इलाज अभी भी जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस:भीम पुलिस उप अधीक्षक कैलाश वर्मा के अनुसार, विवाद में सोहेल, मुस्ताक, यीशु मोहम्मद, इम्रान खान, फारुक खान, लियाकत अली सहित अन्य युवक शामिल थे. झगड़े के दौरान आवेश में आकर तलवार से हमला किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ युवकों ने अचानक हथियार निकालकर वार किए, जिससे मैदान रणभूमि बन गया. आरोपी मौके से फरार हो गए हैं. भीम थाना प्रभारी सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को नामजद करते हुए अलग-अलग टीमों का गठन कर तलाश कर रही है.