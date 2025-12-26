ETV Bharat / state

DU में दो नहीं, अब एक साल का PG कोर्स! जानिए किन विषयों में मिलेगी ये सुविधा? कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्षीय पीजी कोर्स का रास्ता साफ, FYUP छात्रों के लिए 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था

DELHI UNIVERSITY
दिल्ली यूनिवर्सिटी (ETV BHARAT)
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अपने पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए एक वर्षीय मास्टर डिग्री शुरू करने की गाइडलाइंस तय कर दी हैं. यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 में स्नातक होने वाले चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) के पहले बैच के छात्रों के लिए लागू होगी.

यह DU में FYUP लागू होने के बाद PG स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. नई गाइडलाइंस के अनुसार, एक वर्षीय पीजी कोर्स मौजूदा दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के साथ एक साथ चलेंगे. यानी DU में दोनों तरह के पीजी कोर्स रहेंगे.

पहले साल सिर्फ DU के FYUP छात्रों को मिलेगा मौका
शुरुआती चरण में एक वर्षीय MA या MSc में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने DU से संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी की हो. चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा. तीन वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र या चार वर्षीय डिग्री में माइनर विषय पढ़ने वाले छात्र पहले की तरह दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम में ही दाखिला लेंगे.

किन विभागों में मिलेगा एक वर्षीय पीजी
एक वर्षीय पीजी कोर्स उन्हीं विभागों में शुरू किया जाएगा, जहां चार वर्षीय स्नातक (UG) में उसी विषय का मेजर उपलब्ध है. सभी विषयों में यह व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी.

सीटों की संख्या ऐसे तय होगी
दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीटों के निर्धारण के लिए फॉर्मूला तय किया है. कुल सीटें विभाग की स्वीकृत क्षमता का 20% से अधिकतम 45 सीटों तक होंगी. छोटे मानविकी (Humanities) विभागों में यह सीमा 40% तक हो सकती है. लैब आधारित विज्ञान विभागों में अधिकतम 20% सीटें होंगी. बड़े विभागों के लिए फिक्स्ड कैप लागू रहेगा.

पढ़ाई के तीन विकल्प
नई व्यवस्था में छात्रों के लिए तीन अकादमिक रास्ते होंगे. पहला केवल कोर्सवर्क, दूसरा कोर्सवर्क के साथ रिसर्च और तीसरा केवल रिसर्च. इनमें से किस विकल्प के लिए छात्र पात्र होंगे, यह उसके अकादमिक प्रदर्शन, क्रेडिट और रिसर्च की तैयारी पर निर्भर करेगा.

दोहराव पर रोक, पुराने ज्ञान को मिलेगी मान्यता
अगर FYUP के चौथे वर्ष में पढ़ाए गए किसी विषय और PG सिलेबस में 30% से अधिक समानता पाई जाती है, तो छात्र उस PG कोर्स को दोबारा नहीं पढ़ सकेंगे. इसके अलावा, जो FYUP छात्र दो वर्षीय PG कोर्स चुनेंगे, उन्हें Recognition of Prior Learning के तहत पहले वर्ष के कुछ PG कोर्स से छूट मिल सकती है. शर्त यह है कि उन्होंने UG के चौथे वर्ष में कम से कम चार डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (DSE) पढ़े हों.

कुछ कोर्स अभी पुराने ढांचे में ही रहेंगे
पहले चरण में सभी विषयों में एक वर्षीय पीजी लागू नहीं होगा. चीनी, जापानी, कोरियन, जर्नलिज्म, लिंग्विस्टिक्स और रूसी (2027-28 तक) जैसे विषयों में फिलहाल केवल दो वर्षीय PG ही रहेगा. इसके अलावा बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, MBA, MFA, फिजियोथेरेपी और पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स भी पुराने ढांचे में ही चलेंगे.

