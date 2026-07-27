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DU स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शुरू होगा एक वर्षीय PG प्रोग्राम, FYUP छात्रों को मिलेगा नया अवसर

इन पाठ्यक्रमों में केवल वही छात्र प्रवेश के पात्र होंगे, जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है और विश्वविद्यालय की पात्रता पूरी करते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग
दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) पूरा करने वाले छात्रों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स शुरू करने की घोषणा की है. यह कोर्स शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा. शुरुआत में कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत विषयों में दाखिले होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह पहल छात्रों को बिना किसी शैक्षणिक अंतराल के उच्च शिक्षा जारी रखने का अवसर देगी.

इन विषयों में मिलेगा दाखिला: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रो. पायल मागो ने बताया कि एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम फिलहाल पांच विषयों में शुरू किया जा रहा है. इनमें कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत विषय हैं. इन पाठ्यक्रमों में केवल वही छात्र प्रवेश के पात्र होंगे, जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) पूरा किया है और विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करते हैं. इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. दाखिले से जुड़ी विस्तृत जानकारी और शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा.

दो वर्षीय PG कोर्स पहले की तरह जारी रहेंगे: प्रो. पायल मागो ने बताया कि एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम शुरू होने का असर मौजूदा दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों पर नहीं पड़ेगा. दोनों प्रकार के मास्टर कोर्स समानांतर रूप से संचालित किए जाएंगे. एक वर्षीय कोर्स को पात्र छात्रों के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में शुरू किया गया है. इससे छात्रों को अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने की सुविधा मिलेगी.

नियमित कॉलेजों में सीमित सीटों का मिलेगा विकल्प: विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नियमित कॉलेजों में सीमित सीटों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र दाखिला नहीं ले पाते. ऐसे में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से शुरू किया गया. यह नया कार्यक्रम उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं. SOL के अनुसार, इस पहल का लाभ नियमित और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, दोनों माध्यमों के छात्रों को मिलेगा. इससे योग्य छात्र बिना किसी शैक्षणिक ब्रेक के अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर सकेंगे.

डेटा एनालिटिक्स को बनाया गया माइनर इलेक्टिव विषय: एक वर्षीय PG कोर्स के साथ-साथ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप स्नातक स्तर पर 'डेटा एनालिटिक्स' को माइनर इलेक्टिव विषय के रूप में भी शुरू किया है. यह विषय बीबीए (फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस), बीएमएस, बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स और बी.कॉम (ऑनर्स) के छात्रों के लिए होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को अपने मुख्य विषय के साथ नई तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमताएं विकसित करने का अवसर देना है.

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