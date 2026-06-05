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एसयूवी से कुचलने से एक साल के मासूम की मौत, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, वाहन किया जब्त

एसयूवी चला रहे युवक को बच्चा दिखाई नहीं दिया और वह आगे निकल गया.

Jhotwara Police Station
झोटवाड़ा पुलिस थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 3:09 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब झोटवाड़ा थाना इलाके में एक एसयूवी से कुचलने से एक साल के मासूम की मौत हो गई. वह अपनी मां के साथ अपने ननिहाल आया था. घर के बाहर खेलते समय गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. यह हादसा झोटवाड़ा थाना इलाके में जगन्नाथपुरी में गुरुवार शाम को हुआ. पुलिस ने एसयूवी के चालक को गिरफ्तार किया है. जबकि एसयूवी को जब्त कर लिया गया है.

खेलते-खेलते सड़क पर आ गया मासूम: झोटवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह ने बताया कि जालूपुरा में रहने वाले रिजवान की पत्नी का पीहर झोटवाड़ा की जगन्नाथपुरी में है. उसकी पत्नी सात दिन पहले अपने बच्चों के साथ पीहर आई थी. उनका कहना है कि गुरुवार शाम को एक साल का इब्राहिम पुत्र रिजवान घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक कहीं से अपने घर लौटा था. खेलते-खेलते इब्राहिम सड़क पर आ गया और एसयूवी की चपेट में आ गया.

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परिजन ले गए अस्पताल, मृत घोषित: गाड़ी चला रहे युवक को बच्चा दिखाई नहीं दिया और वह आगे निकल गया. मौके पर इकठ्ठा हुए लोगों का शोर-शराबा सुनकर परिजन आए, तो बच्चा खून से लथपथ हालत में था. उसे गंभीर हालत में कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है. गाड़ी चला रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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