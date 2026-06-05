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एसयूवी से कुचलने से एक साल के मासूम की मौत, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, वाहन किया जब्त

जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब झोटवाड़ा थाना इलाके में एक एसयूवी से कुचलने से एक साल के मासूम की मौत हो गई. वह अपनी मां के साथ अपने ननिहाल आया था. घर के बाहर खेलते समय गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. यह हादसा झोटवाड़ा थाना इलाके में जगन्नाथपुरी में गुरुवार शाम को हुआ. पुलिस ने एसयूवी के चालक को गिरफ्तार किया है. जबकि एसयूवी को जब्त कर लिया गया है.

खेलते-खेलते सड़क पर आ गया मासूम: झोटवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह ने बताया कि जालूपुरा में रहने वाले रिजवान की पत्नी का पीहर झोटवाड़ा की जगन्नाथपुरी में है. उसकी पत्नी सात दिन पहले अपने बच्चों के साथ पीहर आई थी. उनका कहना है कि गुरुवार शाम को एक साल का इब्राहिम पुत्र रिजवान घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक कहीं से अपने घर लौटा था. खेलते-खेलते इब्राहिम सड़क पर आ गया और एसयूवी की चपेट में आ गया.