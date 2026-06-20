ट्रेन के जनरल कोच में लावारिस मिला मासूम, यात्री की सजगता से पहुंचाया गया शिशु गृह
यात्री ने बच्चे को लावारिश देखा तो ट्रेन में खाकी वर्दीधारी महिला को जानकारी दी, लेकिन ड्यूटी समाप्त होने का हवाला देकर उतर गई.
Published : June 20, 2026 at 12:26 PM IST
बूंदी: आगरा फोर्ट–रतलाम एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में शनिवार सुबह करीब एक साल का बच्चा सीट के नीचे लावारिश मिला. एक यात्री की सजगता से बच्चा बाल कल्याण समिति के जरिए शिशु गृह को सौंप दिया गया. उसके माता-पिता का पता लगाया जा रहा है. अभी यह पता नहीं लगा कि बच्चे को आखिर ट्रेन में कौन छोड़ गया और परिजन कहां हैं.
लव कुश की सक्रियता आई काम: बूंदी चाइल्ड हेल्पलाइन को-ऑर्डिनेटर रामनारायण गुर्जर ने बताया, शनिवार को ट्रेन संख्या 19818 आगरा फोर्ट–रतलाम एक्सप्रेस कोटा से रवाना हुई. इंजन से तीसरे जनरल डिब्बे में कोटा स्टेशन से चढ़े यात्री लव कुश की नजर सीट के नीचे छोटे बच्चे पर पड़ी. शुरू में उन्हें लगा कि बच्चा परिजनों के साथ होगा, लेकिन काफी देर किसी के सामने नहीं आने पर उनकी चिंता बढ़ गई. यात्री लव कुश ने तत्काल ट्रेन में मौजूद खाकी वर्दीधारी महिला को पूरे घटना की जानकारी दी. हालांकि महिला ड्यूटी समाप्त होने की बात कह ट्रेन से उतर गई. ऐसे में लव कुश ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दी व मामले से अवगत कराया.
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सूचना पर तत्काल पहुंची टीम: गुर्जर ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की. टीम के रामनारायण गुर्जर, रामनारायण, रवि कुमार तथा पिंकी राठौर ने बालक को अपने संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार के समक्ष पेश किया. समिति अध्यक्ष ने बच्चे को शिशु गृह, बूंदी में सुरक्षित संरक्षण एवं देखभाल के लिए भेज दिया. उसकी स्वास्थ्य जांच की गई.
बच्चा शिशु गृह में : बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि एक मासूम का इस तरह ट्रेन में अकेला मिलना चिंता का विषय है. समिति का पहला प्रयास बच्चे की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भावनात्मक देखभाल सुनिश्चित करना है. उसके परिजनों की तलाश कर रहे हैं. यदि किसी को बालक के संबंध में जानकारी हो अथवा परिवार तक पहुंचने में सहायता कर सकता हो, तो तत्काल बाल कल्याण समिति, बूंदी एवं शिशु गृह, बूंदी या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें.
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