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ट्रेन के जनरल कोच में लावारिस मिला मासूम, यात्री की सजगता से पहुंचाया गया शिशु गृह

इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सीट के नीचे था बच्चा ( Photo courtesy: Child Helpline Bundi )