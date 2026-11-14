सुलतानपुर से अगवा एक साल का बच्चा 7 दिन बाद बरामद, 50 हजार में बेचा था, महिला समेत दो गिरफ्तार
कादीपुर रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से बच्चे को अगवा किया गया था. बच्चे को बेचने के लिए आरोपी मुंबई तक गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:20 PM IST
सुलतानपुर : कादीपुर में एक वर्षीय मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है. पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपहृत बच्चे तौफीक को सकुशल बरामद कर लिया है. मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि महिला ने बच्चे को 50 हजार रुपये में बेच दिया था. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ककोरगहना निवासी रूबीना पत्नी रोशन ने कादीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि वह अपने एक वर्षीय बेटे तौफीक को कादीपुर रोडवेज बस स्टैंड के बाहर अपनी करीब आठ वर्षीय बेटी के पास छोड़कर पानी लेने चली गई थीं. वापस लौटने पर बच्चा गायब मिला. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा.
सीसीटीवी और सर्विलांस से खुला राज : एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर एएसपी बृजनारायण सिंह की निगरानी में पुलिस की कई टीमें गठित की गईं. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने ऊषा पत्नी सीताराम को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ग्राम मगरावां में साजिद कार वॉशिंग सेंटर के पास दबिश दी. यहां से जितेंद्र पुत्र सोमई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मासूम तौफीक को सकुशल बरामद कर लिया गया.
50 हजार में बच्चे का सौदा, मुंबई तक ले गया आरोपी : एसपी विनीत जायसवाल ने बताया, पूछताछ में पता चला कि 5 नवंबर को ऊषा ने कादीपुर के पटेल चौराहे से एक छोटी बच्ची को बहलाया और उसकी गोद में मौजूद तौफीक को लेकर चली गई. इसके बाद उसने बच्चे को कादीपुर खुर्द निवासी जितेंद्र को 50 हजार रुपये में बेच दिया. जितेंद्र बच्चे को बेचने के इरादे से मुंबई तक गया था. वहां सौदा तय नहीं होने पर वह वापस लौट आया और दोबारा बच्चे को बेचने की कोशिश में था.
यह भी पढ़ें : छठ पूजा के लिए लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान तैयार, रंगोली और आकर्षक डिजाइन से सजाया गया