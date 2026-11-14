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सुलतानपुर से अगवा एक साल का बच्चा 7 दिन बाद बरामद, 50 हजार में बेचा था, महिला समेत दो गिरफ्तार

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर : कादीपुर में एक वर्षीय मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है. पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपहृत बच्चे तौफीक को सकुशल बरामद कर लिया है. मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि महिला ने बच्चे को 50 हजार रुपये में बेच दिया था. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ककोरगहना निवासी रूबीना पत्नी रोशन ने कादीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि वह अपने एक वर्षीय बेटे तौफीक को कादीपुर रोडवेज बस स्टैंड के बाहर अपनी करीब आठ वर्षीय बेटी के पास छोड़कर पानी लेने चली गई थीं. वापस लौटने पर बच्चा गायब मिला. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा.