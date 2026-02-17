ETV Bharat / state

दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार का एक साल, कितनी पास और कितनी फेल रही सरकार, जानें एक्सपर्ट की राय

नई दिल्ली: 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा के गुप्ता के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है. ऐसे में सरकार के एक साल के कार्यकाल का आकलन करें तो उसमें अभी तक कई वादे अधूरे हैं. हालांकि सरकार पूरे जोर-शोर से कामकाज का प्रचार करने में लगी हुई है. लेकिन, सरकार का कहना है कि उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अभी और समय चाहिए. एक साल का समय बहुत कम होता है. इन सभी पहलुओं को लेकर के ईटीवी भारत ने राजनीतिक विश्लेषक और प्रशासनिक मामलों की जानकारी रखने वाले जगदीश ममगांई से बातचीत की.

राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगांई की टिप्पणी

जगदीश ममगांई का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार का एक साल का कार्यकाल संतोषजनक नहीं है. सरकार ने जितने भी वायदे किए उन वायदों को धरातल पर उतारने में सरकार पूरी तरह सफल नहीं रही है. सरकार का यह जो एक साल का कार्यकाल है उसको अगर हम देखें तो पिछली सरकार के कामों पर रंग-रोगन करके उन्हें अपना बताना या केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाना रहा है. यहां तक की केंद्र सरकारके भविष्य की योजनाओं की बातें करना उनका प्रचार करना ही रेखा सरकार का जोर रहा है .

रेखा गुप्ता सरकार का एक साल, कितनी पास और कितनी फेल (ETV Bharat)

दिल्ली के तीन बड़े मुद्दों में एक में भी कामयाब नहीं -ममगांई

रेखा सरकार दिल्ली के तीन बड़े मुद्दों जल भराव प्रदूषण और जाम की समस्या में से किसी एक को भी हल करने में सफल नहीं हुई है. बारिश के मौसम में खूब जल भरा हुआ जल भराव में डूबने से मौत की खबरें सामने आयीम वहींं प्रदूषण का स्तर भी खराब रहा और यहां तक कि जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से भी लोगों की मौत हुई. पुराने जमाने में भी जहां पंप लगाकर पानी निकाला जाता था उस तरह ही पानी निकालने की कोशिश करती हुई सरकार दिखाई दी. जल निकासी का कोई स्थाई समाधान या कोई योजना बनाकर के उसको खत्म करने का सरकार का कोई प्रयास भी नहीं दिखा.