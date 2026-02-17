दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार का एक साल, कितनी पास और कितनी फेल रही सरकार, जानें एक्सपर्ट की राय
20 फरवरी को रेखा गुप्ता सरकार को एक साल पूरे, सरकार जहां अपने काम गिना रही है, ऐसे में जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं.
Published : February 17, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली: 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा के गुप्ता के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है. ऐसे में सरकार के एक साल के कार्यकाल का आकलन करें तो उसमें अभी तक कई वादे अधूरे हैं. हालांकि सरकार पूरे जोर-शोर से कामकाज का प्रचार करने में लगी हुई है. लेकिन, सरकार का कहना है कि उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अभी और समय चाहिए. एक साल का समय बहुत कम होता है. इन सभी पहलुओं को लेकर के ईटीवी भारत ने राजनीतिक विश्लेषक और प्रशासनिक मामलों की जानकारी रखने वाले जगदीश ममगांई से बातचीत की.
राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगांई की टिप्पणी
जगदीश ममगांई का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार का एक साल का कार्यकाल संतोषजनक नहीं है. सरकार ने जितने भी वायदे किए उन वायदों को धरातल पर उतारने में सरकार पूरी तरह सफल नहीं रही है. सरकार का यह जो एक साल का कार्यकाल है उसको अगर हम देखें तो पिछली सरकार के कामों पर रंग-रोगन करके उन्हें अपना बताना या केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाना रहा है. यहां तक की केंद्र सरकारके भविष्य की योजनाओं की बातें करना उनका प्रचार करना ही रेखा सरकार का जोर रहा है .
दिल्ली के तीन बड़े मुद्दों में एक में भी कामयाब नहीं -ममगांई
रेखा सरकार दिल्ली के तीन बड़े मुद्दों जल भराव प्रदूषण और जाम की समस्या में से किसी एक को भी हल करने में सफल नहीं हुई है. बारिश के मौसम में खूब जल भरा हुआ जल भराव में डूबने से मौत की खबरें सामने आयीम वहींं प्रदूषण का स्तर भी खराब रहा और यहां तक कि जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से भी लोगों की मौत हुई. पुराने जमाने में भी जहां पंप लगाकर पानी निकाला जाता था उस तरह ही पानी निकालने की कोशिश करती हुई सरकार दिखाई दी. जल निकासी का कोई स्थाई समाधान या कोई योजना बनाकर के उसको खत्म करने का सरकार का कोई प्रयास भी नहीं दिखा.
आयुष्मान योजना दिल्ली सरकार की योजना नहीं -ममगांई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अगर एक साल के कामकाज पर बात करते हुए देखे तो सबसे पहले वह आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने की बात करती हुई दिखती हैं. लेकिन, अगर हम कहें तो आयुष्मान योजना तो दिल्ली सरकार की नहीं केंद्र सरकार की योजना है. वह तो अन्य राज्यों में भी पहले से लागू थी तो यह कोई दिल्ली सरकार का सीधा-सीधा कामकाज नहीं है.
जगदीश ममगांई ने कहा कि दिल्ली सरकार को अगर अपना काम गिनाना है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का कोई काम गिनाएं. प्रदूषण को कम करने का कोई काम किया हो या जल भराव की समस्या खत्म करने की दिशा में किया गया काम बताएं.
एक लाख करोड़ के बजट में सिर्फ 42% ही हुआ खर्च: ममगांई
सरकार ने पिछले साल एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया. वास्तव में एक लाख करोड़ दिल्ली जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रकम है. अगर वह पैसा दिल्ली के काम में खर्च हो जाए तो दिल्ली का कायाकल्प हो सकता है. लेकिन, सरकार उस बजट में से मात्र 42% ही पैसा खर्च कर पाई है. इस 42% खर्च की बात करें तो इसमें विज्ञापन पर खर्च किया गया भी पैसा शामिल है. सरकार विज्ञापन के अलावा और खबरों के विज्ञापन भी देने लगी है.
एक साल के कार्यकाल में फेल रही सरकार -ममगांई
ममगांई ने कहा कि अगर मैं ओवरऑल कहूं तो सरकार के एक साल के कार्यकाल में फेल रही है. एक साल में कोई ऐसा काम करके सरकार नहीं दिखा पाई है जिस पर अपनी पीठ थपथपा सके.
