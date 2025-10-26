ETV Bharat / state

धनबाद में खदान हादसाः ओबी की चट्टान गिरने से एक की मौत, दो घायल

धनबाद में ओपन कास्ट माइंस में हादसा हुआ है. जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई जबकि दो घायल हुए हैं.

One killed in OB rock collapse
धनबाद में खदान हादसा (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
धनबाद: जिला के पुटकी में गोपालीचक में संचालित, सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी के ओपन कास्ट माइंस में हादसा हुआ है. इसमें एक की जान चली गयी वहीं दो लोग घायल हुए हैं.

दरअसल, ओबी स्लाइडिंग के बाद एक बड़ी चट्टान माइंस के नीचे आ गिरी, इस दौरान माइंस में टैंकर से डीजल आपूर्ति कर रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि दो कर्मचारी घायल है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. मारे गये कर्मचारी का नाम दीपक पंडित है. दीपक पंडित के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती के रहने वाले शिबू पंडित का बेटा था जबकि घायलों के नाम गणेश महतो और किशोर महतो है और दोनों ही तोपचांची के रहने वाले हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः ओबी की चट्टान गिरने से हादसा (ETV BHARAT)

कर्मी पर गिरी बड़ी चट्टान

स्थानीय नेता भोला सिंह ने बताया कि माइंस के अंदर डीजल टैंकर लेकर गए थे. डीजल टैंकर में दीपक पंडित, गणेश महतो और अजय महतो सवार थे. ओपन कास्ट माइंस में दीपक डीजल टैंकर से नीचे था जबकि अजय महतो और गणेश महतो डीजल टैंकर में सवार थे. इस दौरान ओपी स्लाइडिंग हुई और एक बड़ी चट्टान उनके ऊपर आ गिरी जिससे दीपक पंडित की मौत मौके पर ही हो गई जबकि डीजल टैंकर में सवार गणेश महतो और अजय महतो घायल हो गए.

आउटसोर्सिंग कंपनी पर अनुपालन नहीं करने का आरोप

चट्टान के गिरने से डीजल टैंकर क्षतिग्रस्त होकर पलट गया. उन्होंने कहा कि अगर चट्टान गिरने के बाद डीजल टैंकर में आग लगती तो दोनों के साथ भी अनहोनी हो सकती थी. भोला सिंह ने कहा कि बार बार बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में इस तरह के हादसे हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डीजीएमएस के मानकों का अनुपालन आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, जिस कारण ऐसे हादसे होते हैं. आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. डीजीएमएस के द्वारा घटना की जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है.

मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता

इस हादसे के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर शव रख नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग अड़े रहे. घंटों बाद परिजनों के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन के साथ वार्ता हुई. जिसमें 5 लाख नकद और 10 लाख रुपए चेक मृतक के परिजनों को सौंपा गया है और दाह संस्कार के लिए एक लाख प्रबंधन की ओर से दिया गया है जबकि मृतक के एक आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन देने का आश्वासन दिया गया है.

माइंस हादसे में एक की मौत हुई है जबकि दो घायल हैं. मृतक के आश्रित को मुआवजा और नियोजन देने पर सहमति बन चुकी है. जिसके बाद शव को उठाकर ले जाया गया: वकार यूनुस, थाना प्रभारी, पुटकी.

वहीं आउटसोर्सिंग इंचार्ज प्रमोद सिंह का कहना है कि हादसे को लेकर मृतक के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदना है. एक कर्मचारी की मौत हुई है जबकि दो घायल हैं. उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है. मृतक के परिजनों को नियोजन और मुआवजा देने पर सहमति बनी है. घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हादसा कैसे हुआ है.

