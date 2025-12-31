बिहार में बोरसी का धुआं बना काल, दो मासूम समेत महिला की मौत
बिहार में बोरसी के धुएं से दो मासूम समेत एक महिला की मौत हो गयी. महिला अपने नाती-नातिन के साथ कमरे में सोयी थी
Published : December 31, 2025 at 12:16 PM IST
गयाजी: बिहार के गया में धुआं से तीन की मौत हो गयी. घटना जिले के वजीरगंज थाना अंतर्गत कुर्किहार स्थित एकता ग्राम में घटित हुई. मृतकों में दो मासूम बच्चे और एक महिला बताई जाती है.
नानी के साथ सोए थे दोनों बच्चे: मृतकों की पहचान गांगो मांझी की पत्नी मीना देवी (60), उनके नाती सुजीत कुमार (3) और नातिन अंशु कुमारी (5) के रूप में हुई है. मीना देवी घर में बोरसी जलाकर अपने नातिन के साथ सोई थी. कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद थी, जिस कारण धुआं कमरे में फैल गया. दम घुटने से तीनों की मौत हो गई.
'दरवाजा खोला तो हैरान हो गए': परिजनों के अनुसार कमरे में धुआं भर गया था. देर रात काम को लेकर दरवाजा खोला तो तीनों बेसुध हालत में थे. आशंका होने पर तीनों को उठाने की कोशिश की गई, किंतु कोई हलचल नहीं हुई. इसके बाद तीनों को लेकर अस्पताल में पहुंचे. अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
छानबीन कर रही पुलिस: घटना की जानकारी के बाद वजीरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.
"तीनों की मौत का कारण बोरसी के धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है. पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा." -नीरज कुमार, थानाध्यक्ष, वजीरगंज
परिवार में मातम: इधर, इस घटना के बाद से वजीरगंज के एकता ग्राम में शोक की लहर है. पूरा परिवार चित्कार मारकर रो रहा है. बताया जाता है कि बच्चों की मां काजल देवी हालिया दिनों ही अपने मायके आई थी. इसके बीच यह घटना घटित हो गई.
सचेत नहीं हो रहे लोग: इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी है. फिर भी इससे लोग सबक नहीं ले रहे. नतीजतन इस तरह की घटनाएं जारी है. इस बार ठंड में बोरसी के धुएं से दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई है.
क्या करें, क्या नहीं करें?: बंद कमरे में बोरसी या फिर हीटर का इस्तेमाल नहीं करें. कमरे की खिड़की खोलकर रखें. अगर कमरे में धुआं फैल जाए और घबराहट हो तो उठकर बाहर निकले. कमरे का दरवाजा और खिड़की खोल दें.
