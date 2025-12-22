लखनऊ में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, 10 रुपए का लालच देकर घर में बनाया था बंधक
बेटी को ढूंढते हुए मां कमरे पर पहुंची. बच्ची ने बताया, आरोपी 10-20 रुपए का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था.
लखनऊ : मलीहाबाद पुलिस ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ने मासूम को पैसों का लालच देकर अपने कमरे में बंधक बनाया था, लेकिन मां की सतर्कता से बच्ची की आबरू बच गई.
बच्ची की मां को देख फरार हो गया : पीड़ित मां ने 20 दिसंबर को थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 6 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी इरफान बच्ची को 10 रुपए का नोट देकर बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया. बेटी को ढूंढते हुए कमरे पर पहुंची और आवाज लगाई, तो बच्ची ने दरवाजा खोला. अंदर आरोपी मौजूद था और मौके से फरार हो गया. बच्ची ने बताया कि आरोपी काफी समय से उसे 10-20 रुपए का लालच देकर अश्लील हरकतें करता था.
शहर छोड़कर भागने की फिराक में था : मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की. 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. इंस्पेक्टर सुरेश सिंह भाटी ने बताया, घटना के बाद से ही आरोपी इरफान अली उर्फ पप्पू पुत्र सुबहान अली फरार चल रहा था. सोमवार सुबह करीब 9:00 बजे नींबू पार्क, कस्बा मलीहाबाद से गिरफ्तार किया गया. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में है.
