ETV Bharat / state

लखनऊ में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, 10 रुपए का लालच देकर घर में बनाया था बंधक

बेटी को ढूंढते हुए मां कमरे पर पहुंची. बच्ची ने बताया, आरोपी 10-20 रुपए का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : मलीहाबाद पुलिस ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ने मासूम को पैसों का लालच देकर अपने कमरे में बंधक बनाया था, लेकिन मां की सतर्कता से बच्ची की आबरू बच गई.

बच्ची की मां को देख फरार हो गया : ​पीड़ित मां ने 20 दिसंबर को थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 6 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी इरफान बच्ची को 10 रुपए का नोट देकर बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया. बेटी को ढूंढते हुए कमरे पर पहुंची और आवाज लगाई, तो बच्ची ने दरवाजा खोला. अंदर आरोपी मौजूद था और मौके से फरार हो गया. बच्ची ने बताया कि आरोपी काफी समय से उसे 10-20 रुपए का लालच देकर अश्लील हरकतें करता था.

शहर छोड़कर भागने की फिराक में था : मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की. 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. इंस्पेक्टर सुरेश सिंह भाटी ने बताया, घटना के बाद से ही आरोपी इरफान अली उर्फ पप्पू पुत्र सुबहान अली फरार चल रहा था. सोमवार सुबह करीब 9:00 बजे नींबू पार्क, कस्बा मलीहाबाद से गिरफ्तार किया गया. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में है.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में भांजी ने दोस्त के साथ मिलकर मामा के घर की चोरी, जेवरात बेचकर मोबाइल और घड़ी खरीदी, कर्ज चुकाया

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
MOLESTING ACCUSED ARRESTED
UP CRIME
लखनऊ में छेड़छाड़ का आरोपी अरेस्ट
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.