लखनऊ में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, 10 रुपए का लालच देकर घर में बनाया था बंधक

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Lucknow Police )