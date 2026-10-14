बंगाल का युवक साढ़े 14 किलो चांदी लेकर पहुंचा बिहार, स्टेशन पर दबोचा गया
गया में आरपीएफ ने बंगाल के युवक के पास से 36 लाख मूल्य की चांदी बरामद किया, आयकर विभाग को सूचना दी गई. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 14, 2026 at 8:57 PM IST
गया : बिहार के गया में एक्शन देखने को मिला है. बंगाल के युवक के पास से 36 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं. आरपीएफ की टीम ने यह बरामदगी की है. मामले की जांच में आयकर विभाग भी जुट गया है.
शक होने पर RPF ने पकड़ा
आरपीएफ निरीक्षक बनारसी यादव के निर्देशन में आरपीएफ के उप निरीक्षक इंद्र कुमार के देखरेख में गया जंक्शन के प्लेटफार्म पर आपराधिक गतिविधि की निगरानी के लिए गश्त लगाई जा रही थी. इसी क्रम में गया स्टेशन के दिल्ली एंड एफओबी पर एक व्यक्ति को एक वजनी पिट्ठू बैग के साथ प्लेटफार्म संख्या 6, 7 की ओर जाते हुए देखा. उसे देखने पर आरपीएफ की टीम को कुछ शंका हुई.
पूछताछ में हुआ खुलासा
युवक से जब पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपना नाम जमशेद अली मलिक (36 वर्ष, पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर थाना अंतर्गत उदय चौक गांव के निवासी) के रूप बताया. वहीं बैग के बारे में पूछने पर उसने बताया, कि इसमें चांदी है.
14 किलो 835 ग्राम चांदी बरामद
आरपीएफ की कार्रवाई में बैग की तलाशी के क्रम में 14 किलो 835 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 36 लाख 34 हजार 575 रूपए है. इतने बड़े पैमाने पर मिले चांदी का कोई कागजात उक्त शख्स के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद कोलकाता के रहे उक्त युवक को आरपीएफ की टीम ने हिरासत में लिया है. वहीं इसकी सूचना आयकर विभाग (पटना) को दी गई है.
''गया स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 6, 7 की ओर जाते एक शख्स को शंका होने पर रोका गया. इस क्रम में उसके पास से बड़े पैमाने पर चांदी की बारामदगी की गई है. युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. उसके पास बरामद चांदी का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स पटना को दी गई है. इनकम टैक्स कार्यालय पटना के द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.''- बनारसी यादव, निरीक्षक, आरपीएफ, गया
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