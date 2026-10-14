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बंगाल का युवक साढ़े 14 किलो चांदी लेकर पहुंचा बिहार, स्टेशन पर दबोचा गया

गिरफ्त में आया युवक ( ETV Bharat )

शक होने पर RPF ने पकड़ा