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सोनीपत में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग,  ड्राइवर जलकर राख, दूर से दिखा धुएं का गुबार

सोनीपत में सड़क हादसे में रोहतक निवासी चालक की जलकर मौत हो गई.

Driver dies in road accident
सोनीपत में सड़क हादसे में एक चालक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 7:20 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 7:46 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ-झज्जर एनएच-334बी पर रोहणा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में एक चालक की मौत हो गई. आगे एक पत्थर से भरा ट्राला चल रहा था. पीछे से आ रहे रेत से भरे ट्राले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद रेत से भरे ट्राले में भीषण आग लग गई. इसी ट्राले का चालक आग की चपेट में आकर जल गया. सूचना पर पुलिस और फायर की कई गाड़ी मौके पर पहुंची और फायरकर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

रोहतक निवासी चालक की मौतः सोनीपत के गांव रोहणा के पास एनएच-334बी पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां दो ट्रालों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद एक वाहन में भीषण आग लग गई. इस दुर्घटना में पीछे वाले ट्राले के चालक मंगल सेन की जलकर मृत्यु हो गई. मंगल सेन रोहतक के गांव आसन के निवासी थे.

मेरठ-झज्जर एनएच-334बी पर सड़क हादसे में चालक की मौत (ETV Bharat)

घंटों यातायात रहा प्रभावितः हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई. दमकल विभाग की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. दमकलकर्मी आग बुझाने के काम में तेजी से जुटे हुए हैं. राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है. इस दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दमकल कर्मियों ने आग पर किया काबूः वहीं दमकल विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. आग बुझाने के साथ-साथ राहत कार्य भी जारी है. हादसे के बाद राजमार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांचः पुलिस प्रवक्ता रविन्द्र कुमार ने बताया कि "उन्हें सूचना मिली की तेज रफ्तार ट्राले ने आगे चल रहे ट्राला को टक्कर मार दी. इस दौरान पीछे वाले ट्राले में आग गई और चालक जिंदा जल गया. पुलिस ने कंकाल को सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- सोनीपत हाईवे पर कार में लगी अचानक आग, कार चालक को नहीं मिला बचने का मौका, जलकर हुई मौत
Last Updated : July 15, 2026 at 7:46 PM IST

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ROAD ACCIDENT IN SONIPAT

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