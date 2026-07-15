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सोनीपत में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग, ड्राइवर जलकर राख, दूर से दिखा धुएं का गुबार

सोनीपत में सड़क हादसे में एक चालक की मौत ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ-झज्जर एनएच-334बी पर रोहणा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में एक चालक की मौत हो गई. आगे एक पत्थर से भरा ट्राला चल रहा था. पीछे से आ रहे रेत से भरे ट्राले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद रेत से भरे ट्राले में भीषण आग लग गई. इसी ट्राले का चालक आग की चपेट में आकर जल गया. सूचना पर पुलिस और फायर की कई गाड़ी मौके पर पहुंची और फायरकर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई. रोहतक निवासी चालक की मौतः सोनीपत के गांव रोहणा के पास एनएच-334बी पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां दो ट्रालों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद एक वाहन में भीषण आग लग गई. इस दुर्घटना में पीछे वाले ट्राले के चालक मंगल सेन की जलकर मृत्यु हो गई. मंगल सेन रोहतक के गांव आसन के निवासी थे. मेरठ-झज्जर एनएच-334बी पर सड़क हादसे में चालक की मौत (ETV Bharat)