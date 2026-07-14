UPSSSC में OTR पंजीकरण की व्यवस्था शुरू; PET और मुख्य परीक्षाओं के लिये होगा अनिवार्य, आज से लागू होगा नियम
आयोग ने OTR से जुड़ी सारी जानकारी और इसकी प्रक्रिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 5:58 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) यानी एक बार पंजीकरण कराने की व्यवस्था शुरू कर दी है. यह नियम 14 जुलाई से लागू हो चुका है. अब भविष्य में होने वाली सभी प्रारंभिक (PET) और मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास OTR नंबर होना अनिवार्य है. एक बार यह नंबर मिलने के बाद, आगे के सभी फॉर्म इसी नंबर से भरे जाएंगे.
जारी आदेश के मुताबिक, यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. जिन छात्रों ने PET-2025 के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था, उन्हें अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके OTR करना जरूरी है. फॉर्म भरने के लिए चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है, क्योंकि इस पर OTP भेजकर वेरिफिकेशन किया जाएगा.
छात्रों को अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, राज्य, जिला, हाईस्कूल की जानकारी और अपना पता भरना होगा. इसके अलावा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए. फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच (JPEG/JPG फॉर्मेट में) होना चाहिए.
साइन हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में किया गया साइन मान्य नहीं होगा. इसके अलावा, साइन के ठीक नीचे अपना नाम हिंदी में हाथ से लिखना जरूरी है. फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए.
OTR नंबर एक बार जनरेट होने के बाद आप भरी हुई जानकारी में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें. हर छात्र को केवल एक ही OTR नंबर मिलेगा. अगर किसी ने एक से ज्यादा नंबर लेने की कोशिश की, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
अपने लॉगिन की जानकारी (जैसे पासवर्ड) को गुप्त रखें. अगर आपके नंबर का कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी. आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि गलत या झूठी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा. इसलिए सिर्फ अपने असली दस्तावेजों के आधार पर ही फॉर्म भरें.
आयोग ने OTR से जुड़ी सारी जानकारी और इसकी प्रक्रिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जो भी उम्मीदवार परीक्षा देना चाहते हैं, वे वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना OTR फॉर्म भर सकते हैं. अगर फॉर्म भरते समय कोई समस्या या शंका हो, तो मदद के लिए आयोग की हेल्पलाइन या ऑफिशियल ईमेल पर संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है.
यह भी पढ़ें : UPSSSC EXAM; अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, जानिये कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?