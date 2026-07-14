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UPSSSC में OTR पंजीकरण की व्यवस्था शुरू; PET और मुख्य परीक्षाओं के लिये होगा अनिवार्य, आज से लागू होगा नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) यानी एक बार पंजीकरण कराने की व्यवस्था शुरू कर दी है. यह नियम 14 जुलाई से लागू हो चुका है. अब भविष्य में होने वाली सभी प्रारंभिक (PET) और मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास OTR नंबर होना अनिवार्य है. एक बार यह नंबर मिलने के बाद, आगे के सभी फॉर्म इसी नंबर से भरे जाएंगे. जारी आदेश (Photo credit: UPSSSC) जारी आदेश के मुताबिक, यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. जिन छात्रों ने PET-2025 के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था, उन्हें अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके OTR करना जरूरी है. फॉर्म भरने के लिए चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है, क्योंकि इस पर OTP भेजकर वेरिफिकेशन किया जाएगा.

छात्रों को अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, राज्य, जिला, हाईस्कूल की जानकारी और अपना पता भरना होगा. इसके अलावा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए. फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच (JPEG/JPG फॉर्मेट में) होना चाहिए.