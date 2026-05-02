ETV Bharat / state

पानी की टंकी की सीढ़ी टूटने से तीन किशोर गिरे; एक की मौत, दो गंभीर घायल, दो टंकी में फंसे

जिलाधिकारी शिवशरनप्पा जी एन ने बताया कि शनिवार को टंकी की सीढ़ी टूटने से तीन किशोर गिर गये.

सिद्धार्थनगर में जर्जर पानी की टंकी
सिद्धार्थनगर में जर्जर पानी की टंकी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिद्धार्थनगर : जनपद के सदर थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास के पास दर्दनाक हादसा हो गया. शनिवार को एक जर्जर पानी की टंकी पर चढ़ते समय सीढ़ी टूटने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये. दोनों किशोर का इलाज मेडिकल काॅलेज में चल रहा है. वहीं, टंकी पर फंसे दो बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है.

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सदर थाना क्षेत्र में कांशीराम आवास योजना के पास बनी पानी की टंकी की सीढ़ी टूटने से शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर पांच किशोर टंकी पर चढ़ रहे थे. दो किशोर ऊपर पहुंच गये. तीन किशोर ऊपर पहुंचने वाले थे तभी, बीच में सीढ़ी टूटकर भरभराकर कर लटक गई.

इस दौरान टंकी से तीन किशोर नीचे गिर पड़े और दो किशोर ऊपर टंकी में फंस गये. सीढ़ी व बच्चों के गिरने की तेज आवाज सुनकर काॅलोनी के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचित किया. जिसके बाद नीचे गिरे तीन बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज ले जाया गया. जहां डाक्टरों ने सिद्धार्थ (14) को मृत घोषित कर दिया.

वहीं गोलू (13) व सनी (11) का मेडिकल काॅलेज मे उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल व राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा. टंकी पर फंसे दो बच्चों को नीचे उतारने के प्रयास में बचाव दल जुट गया है.

इस घटना के संबंध में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने बताया कि कांशीराम आवास के पास एक जर्जर पानी की टंकी है. इस पर शनिवार को पांच किशोर चढ़े थे. दो किशोर ऊपर चढ़ गये थे. सीढ़ी टूटने से तीन किशोर गिर गये. जिससे सिद्धार्थ (14) की चोट लगने से मौत हो गई. गोलू (13) तथा सनी (11) का मेडिकल काॅलेज में इलाज चल रहा है. टंकी पर फंसे दोनों बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर एक्सीडेंट में पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत; संत कबीरनगर में बारातियों पर THAR चढ़ाई

TAGGED:

SIDDHARTHNAGAR NEWS
ONE TEENAGER DIED
TWO INJURED IN SIDDHARTHNAGAR
TANK LADDER COLLAPSED
SIDDHARTHNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.