बिहार में बालू लदे ट्रैक्टर ने दो BPSC शिक्षकों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा PMCH रेफर

नवादा: बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में दो बीपीएससी शिक्षकों की बाइक को बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंद दिया. हादसे में कुंदन प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी आलोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों शिक्षक नवादा शहर के निवासी थे और एक ही बाइक से मेसकौर प्रखंड के परोरिया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ड्यूटी पर जा रहे थे.

स्कूल जाते समय हुआ हादसा: कुंदन प्रभात और आलोक कुमार प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी निकले थे, क्योंकि विभागीय आदेश के अनुसार शिक्षकों को विद्यालय में 9:30 बजे तक पहुंचकर हाजिरी दर्ज करानी अनिवार्य है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कुंदन प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई. घायल आलोक कुमार को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

शिक्षक समुदाय में शोक की लहर: इस हादसे से नवादा के शिक्षक समुदाय में गहरा शोक छा गया है. शिक्षकों ने मृतक कुंदन प्रभात के परिजनों को उचित आर्थिक मुआवजा, सरकारी नौकरी और अन्य राहत की मांग की है. साथ ही घायल आलोक कुमार के इलाज का खर्चा विभाग द्वारा वहन करने की मांग भी उठाई जा रही है.

ठंड में स्कूल खुलने से शिक्षकों में नाराजगी: बिहार के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड के कारण स्कूल बंद हैं या संचालन समय में बदलाव किया गया है, लेकिन नवादा जिले में जिलाधिकारी रवि प्रकाश और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी विद्यालय खुले रखे गए हैं. छात्रों के लिए पठन-पाठन 11 बजे से शुरू होने के बावजूद शिक्षकों को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचने का निर्देश है, जिससे शिक्षक वर्ग में भारी नाराजगी है. शिक्षकों का कहना है कि जब बच्चों की पढ़ाई इतनी देर से शुरू हो रही है, तो उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: हिसुआ थाने के एसआई परदेशी कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है, जबकि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है.

"घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजकर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है और दूसरा घायल है."- परदेशी कुमार, एसआई, हिसुआ