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264 बच्चों पर एक शिक्षक! डीसी कार्यालय पहुंचे गुनघसा माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षा विभाग खफा

धनबाद: सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दावों के बीच धनबाद के गोमो स्थित गुनघसा माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है. यहां कक्षा एक से आठ तक 264 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही है. वर्षों से शिक्षकों की कमी झेल रहे बच्चों का सब्र आखिरकार टूट गया. सैकड़ों छात्र-छात्राएं समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए. उनकी मांग थी कि स्कूल में जल्द से जल्द पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.

डीसी कार्यालय के बाहर छात्र का विरोध प्रदर्शन

गोमो के गुनघसा माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राएं समाहरणालय पहुंचे. हाथों में मांग से जुड़े संदेश लिए बच्चों ने उपायुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि पूरे विद्यालय में 264 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रही है. ऐसे में नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं और पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है. बच्चे उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी.

गुनघसा माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक (ETV BHARAT)

बिना शिक्षक के पढ़ाई करनी पड़ती है: छात्र

छात्रों का कहना है कि अधिकांश समय उन्हें बिना शिक्षक के ही पढ़ाई करनी पड़ती है. कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी के सहारे रहना पड़ता है, जबकि एकमात्र शिक्षक सप्ताह में सीमित समय ही सभी कक्षाओं को पढ़ा पाते हैं. स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य श्यामल मंडल ने बताया कि लंबे समय से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. वहीं, विद्यालय के शिक्षक मानस ने भी स्वीकार किया कि अकेले सभी कक्षाओं का संचालन और प्रशासनिक कार्य संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण है.