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काशी में साड़ी का वन स्टॉप सेंटर, करोड़ों की लागत से तैयार होगा 'नमो बनारस'

वाराणसी: काशी के बुनकरों के लिए शहर में एक नया साड़ी डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जिसे नमो बनारस केंद्र का नाम दिया है. यह एक वन स्टॉप सेंटर होगा, जहां 350 से ज्यादा दुकानें मौजूद होंगी, जो बुनकरों को रोजगार भी देगा. साथ ही साथ, वाराणसी के साड़ी कारोबारियों और व्यापारियों को एक नया केंद्र भी देगा, जहां पर लोग जाकर एक ही स्थान पर बनारसी साड़ियों की खरीदारी कर सकेंगे. इस मार्केट के बन जाने से काशी की घनी बस्तियों में लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी.



नगर निगम वाराणसी, काशी में लगातार अभिनव प्रयोग कर रहा है. इसी क्रम में, अब नगर निगम अपनी ही जमीन पर एक ऐसा मार्केट शुरू करने जा रहा है, जहां पर शहर भर के साड़ी कारोबारी और दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकेंगे. इससे काशी के लोगों और यहां आने वाले श्रद्धालुओं-पर्यटकों को बनारसी साड़ी खरीद के लिए शहर की गलियों में भटकना नहीं पड़ेगा. नगर निगम के इस प्रयास से न सिर्फ दुकानदारों और बुनकरों को लाभ पहुंचेगा, बल्कि यहां की साड़ियां लोगों के लिए और भी सुलभ हो सकेंगी.



नगर निगम की जमीन पर तैयार की जाएगी मार्केट: जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि, वाराणसी का नाम साड़ियों के मामले में पूरे विश्व में विख्यात है. साड़ी के लिए हर जगह वाराणसी का नाम लिया जाता है कि यहां की साड़ियां अच्छी होती हैं. ऐसा कह सकते हैं कि यहां की साड़ियां सुप्रसिद्ध हैं.

वाराणसी की मंडी पुराने शहर में स्थित है, जहां पर बड़ी संख्या में व्यापारियों का आना-जाना होता है. ऐसे में व्यापारियों और आने-जाने वाले लोगों को वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम वाराणसी द्वारा, कैंट स्टेशन के बगल में माल गोदाम की नगर निगम की भूमि पर एक मार्केट बनाने का प्रावधान किया गया है.