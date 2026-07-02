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दिल्ली-UP की तरह अलवर में भी ई-रिक्शा के लिए लागू होगा वन-साइड एंट्री सिस्टम, पहले होगी समझाइश

ई-रिक्शा चालकों को समझाया जाएगा कि वे निर्धारित स्थान से ही सवारियां उठाएं और उन्हें बाईं ओर से ही बिठाएं.

One Side Entry For E Rickshaw
ई रिक्शा चालकों को समझाती पुलिस (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में ई-रिक्शा व टेंपो के लिए लागू एक तरफा निकास व्यवस्था को अब अलवर में लागू करने की तैयारी है. परिवहन विभाग व पुलिस विभाग की ओर से पहले एक माह तक ई-रिक्शा चालकों को समझाया जाएगा कि वे यात्री को केवल बाईं ओर से चढ़ाएं और गंतव्य स्थान पर उतारें. एक माह बाद इस नियम की पालना नहीं करने वाले ई-रिक्शा व टेंपो चालकों पर मोटर व्हीकल अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह प्रस्ताव मई में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आया था, जिसे जून में आयोजित बैठक में लागू करने का निर्णय लिया गया.

आरटीओ इंस्पेक्टर रामदेवा ने बताया कि शहर में ई-रिक्शा संचालक कहीं भी अपना वाहन खड़ा कर सवारी को चढ़ाने-उतरने लगते हैं. इससे यातायात तो बाधित होता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए बुधवार से पूरे शहर में अभियान चलाकर टेंपो व ई-रिक्शा चालकों की समझाइश की जा रही है कि वह निर्धारित स्थानों पर ही अपने वाहन को खड़ा करें व सड़क के बीच या मनमाने स्थल पर सवारी को न उतारें. उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन कर शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने की भी समझाइश की गई है.

आरटीओ इंस्पेक्टर रामदेवा (ETV Bharat Alwar)

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उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा संचालकों को बताया जा रहा है कि अब ई-रिक्शा में बाईं ओर से ही सवारियों को चढ़ाना व उतारना है. आरटीओ इंस्पेक्टर रामदेवा ने बताया कि विभाग की ओर से बुधवार को कमानी मोड़, बस स्टैंड, मन्नी का बड़, होप सर्कस, घंटाघर सहित अन्य जगहों पर चालकों को समझाइश कर नियमों से अवगत कराया है. आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी ई-रिक्शा चालकों को अवगत कराया गया है कि वह एक माह के अंदर अपने वाहनों के दाएं साइड की जगह को बंद करवाएं, जिससे कि कोई भी यात्री दाएं साइड से न उतर सके. उन्होंने कहा कि समय सीमा पूरी होने के बाद परिवहन विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

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जिले में हैं 7 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा: जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने बताया कि वर्तमान में अलवर शहर में संचालित ई-रिक्शा में यात्री दाएं और बाएं दोनों साइड से उतरते तरफ चढ़ते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में 7 हजार से ज्यादा पंजीकृत ई-रिक्शा हैं. इसमें से 4200 से ज्यादा ई-रिक्शा अलवर शहर में संचालित हैं. परिवहन अधिकारी जोशी ने बताया कि यह व्यवस्था दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लागू है. आगामी माह में अलवर में भी यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी.

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TRAFFIC PROBLEM IN ALWAR
सड़क सुरक्षा समिति अलवर
ONE SIDE ENTRY FOR E RICKSHAW

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