बिहार में पुलिस और अपराधी की बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली.. 1200 कारतूसों का जखीरा बरामद

पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. फतुहा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक अपराधी घायल हो गया, जबकि मौके से भारी मात्रा में अवैध जिंदा कारतूस और हथियार बरामद किए गए. पुलिस का दावा है कि समय पर की गई इस कार्रवाई ने किसी बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया.

हथियारों और कारतूसों की बड़ी सप्लाई: पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक अंतरजिला अपराधी गिरोह अवैध हथियारों और कारतूसों की बड़ी सप्लाई की डील कर रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और सत्यापन शुरू किया.

1200 कारतूसों का जखीरा बरामद (ETV Bharat)

अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश: घटनास्थल पर पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की. ऐसी अचानक स्थिति में पुलिस ने आत्मरक्षा में पूरी सतर्कता बरतते हुए नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लग गई.

हिरासत में घायल अपराधी: घायल अपराधी को पुलिस ने मौके से ही सुरक्षित हिरासत में ले लिया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घायल व्यक्ति छपरा जिले का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज होने की आशंका है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.

1200 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद: घटनास्थल की तलाशी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां से लगभग 1200 से अधिक अवैध जिंदा कारतूस और कुछ आग्नेयास्त्र बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी इस ओर इशारा करती है कि गिरोह किसी बड़े अपराध की साजिश रच रहा था.