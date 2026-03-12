ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस और अपराधी की बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली.. 1200 कारतूसों का जखीरा बरामद

पटना में पुलिस में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ है. एक अपराधी घायल. 1200 से ज्यादा अवैध जिंदा कारतूस बरामद. पढ़ें खबर-

encounter in Patna
पटना में मुठभेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 10:26 AM IST

पटना: राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. फतुहा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक अपराधी घायल हो गया, जबकि मौके से भारी मात्रा में अवैध जिंदा कारतूस और हथियार बरामद किए गए. पुलिस का दावा है कि समय पर की गई इस कार्रवाई ने किसी बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया.

हथियारों और कारतूसों की बड़ी सप्लाई: पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक अंतरजिला अपराधी गिरोह अवैध हथियारों और कारतूसों की बड़ी सप्लाई की डील कर रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और सत्यापन शुरू किया.

1200 कारतूसों का जखीरा बरामद (ETV Bharat)

अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश: घटनास्थल पर पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की. ऐसी अचानक स्थिति में पुलिस ने आत्मरक्षा में पूरी सतर्कता बरतते हुए नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लग गई.

हिरासत में घायल अपराधी: घायल अपराधी को पुलिस ने मौके से ही सुरक्षित हिरासत में ले लिया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घायल व्यक्ति छपरा जिले का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज होने की आशंका है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.

1200 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद: घटनास्थल की तलाशी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. यहां से लगभग 1200 से अधिक अवैध जिंदा कारतूस और कुछ आग्नेयास्त्र बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी इस ओर इशारा करती है कि गिरोह किसी बड़े अपराध की साजिश रच रहा था.

अंतरजिला नेटवर्क की आशंका: प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि इस गिरोह का संबंध अन्य जिलों से भी जुड़ा हो सकता है. पुलिस को शक है कि कारतूसों की यह खेप किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क के जरिए यहां लाई गई थी. फिलहाल पुलिस बरामद सामग्री के स्रोत, सप्लाई चेन और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

एसएसपी ने कहा बड़ी घटना टली: पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई हुई. घायल अपराधी हिरासत में है और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि यह सफल ऑपरेशन बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति का प्रमाण है.

"घायल अपराधी का इलाज चल रहा है और उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी छपरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज होने की आशंका है. पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

