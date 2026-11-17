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महासमुंद जिला जेल से बंदियों की फरारी का मामला, एक बंदी गिरफ्तार

महासमुंद जेल ब्रेक केस ( ETV BHARAT )

महासमुंद: जिला जेल महासमुंद से चार विचाराधीन बंदियों के फरार होने के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिली है. फरारी के बाद लगातार चल रही तलाश के बीच पुलिस ने एक बंदी पंचराम निषाद को गिरफ्तार कर लिया है. जांजगीर-चांपा निवासी पंचराम को सरायपाली क्षेत्र से पकड़ा गया. वह चोरी के आरोप में पिछले कुछ महीनों से जिला जेल में बंद था. एक बंदी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन फरार तीन अन्य बंदियों की तलाश अब भी चुनौती बनी हुई है.

16 नवंबर को हुआ महासमुंद जेल ब्रेक कांड 16 नवंबर की सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच महासमुंद जिला जेल से 4 बंदी फरार हो गए. बंदी जेल की करीब 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली थी. घटना सामने आते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल अलग-अलग टीमें गठित कर फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी.