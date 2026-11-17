महासमुंद जिला जेल से बंदियों की फरारी का मामला, एक बंदी गिरफ्तार
महासमुंद जिला जेल से कैदियों की फरारी के बाद पुलिस ने एक बंदी को गिरफ्तार किया है. राहुल भोई की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 8:06 PM IST
महासमुंद: जिला जेल महासमुंद से चार विचाराधीन बंदियों के फरार होने के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिली है. फरारी के बाद लगातार चल रही तलाश के बीच पुलिस ने एक बंदी पंचराम निषाद को गिरफ्तार कर लिया है. जांजगीर-चांपा निवासी पंचराम को सरायपाली क्षेत्र से पकड़ा गया. वह चोरी के आरोप में पिछले कुछ महीनों से जिला जेल में बंद था. एक बंदी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन फरार तीन अन्य बंदियों की तलाश अब भी चुनौती बनी हुई है.
16 नवंबर को हुआ महासमुंद जेल ब्रेक कांड
16 नवंबर की सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच महासमुंद जिला जेल से 4 बंदी फरार हो गए. बंदी जेल की करीब 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली थी. घटना सामने आते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल अलग-अलग टीमें गठित कर फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी.
तीन फरार बंदियों की तलाश जारी
फरार चार बंदियों में तीन मध्यप्रदेश, राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि एक जांजगीर-चांपा का निवासी था. पुलिस ने सरायपाली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पंचराम निषाद को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस की नजर मध्यप्रदेश और राजस्थान के रहने वाले शेष तीन फरार बंदियों पर है.
गिरफ्त मे आये कैदी से लगातार पूछताछ जारी है. आखिर बाकी कैदी कहां गए. तीन अन्य कैदियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा- प्रभात कुमार, एसपी, महासमुंद
फिलहाल गिरफ्तार बंदी से पूछताछ कर फरार साथियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का दावा है कि शेष तीनों बंदियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तलाशी अभियान तेज है.