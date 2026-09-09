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एक व्यक्ति दो नाम, दो पिता, डीएम दरबार में पहुंची शिकायत तो खुली प्रशासनिक तंत्र की पोल

गोरखपुर: जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा बुधवार को फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे. इस दौरान पिपराइच क्षेत्र से पहुंची उर्मिला नामक महिला की शिकायत ने एक गंभीर मामले को फिर से चर्चा में ला दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसके गांव का दुर्गेश नामक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर अपनी सुविधा अनुसार, अलग नाम और पिता का नाम इस्तेमाल कर रहा है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा गोरखपुर में एक नाम और दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से नौकरी कर रहा है.

मामले में मंडलायुक्त के निर्देश पर पूर्व में मुकदमा दर्ज होने और चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर संबंधित ग्राम सचिव और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर उसने सवाल उठाए. फरियादी ने जिलाधिकारी को बताया कि कथित रूप से एक ही व्यक्ति अलग-अलग दस्तावेजों और स्थानों पर अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर रहा है.

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की जानकारी प्रशासन के संज्ञान में पहले से है और मंडलायुक्त स्तर से कार्रवाई के निर्देश के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कार्रवाई के बावजूद राजस्व एवं ग्राम स्तर के अभिलेखों में कथित रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.

फरियादी ने आरोप लगाया कि संबंधित गांव का सचिव कथित व्यक्ति के पक्ष में अभिलेखीय प्रक्रिया को प्रभावित कर मामले को उलझाए रखने का प्रयास कर रहा है. महिला ने सवाल उठाया कि यदि एक व्यक्ति की पहचान को लेकर गंभीर विवाद प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है और मुकदमा दर्ज होकर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, तो फिर स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय सहयोग किस आधार पर किया जा रहा है.

शिकायत सुनने के बाद, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए, संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने यह भी देखा कि फरियादी इससे पहले भी शिकायत कर चुकी है, फिर उसके पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त की और पुछा कि अब तक शिकायत का निस्तारण क्यों नहीं हुआ और किन कारणों से मामला लंबित रहा.