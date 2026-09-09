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एक व्यक्ति दो नाम, दो पिता, डीएम दरबार में पहुंची शिकायत तो खुली प्रशासनिक तंत्र की पोल

दीपक मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के दिए जांच के आदेश.

डीएम दरबार में पहुंची शिकायत तो खुली प्रशासनिक तंत्र की पोल
डीएम दरबार में पहुंची शिकायत तो खुली प्रशासनिक तंत्र की पोल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:49 PM IST

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गोरखपुर: जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा बुधवार को फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे. इस दौरान पिपराइच क्षेत्र से पहुंची उर्मिला नामक महिला की शिकायत ने एक गंभीर मामले को फिर से चर्चा में ला दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसके गांव का दुर्गेश नामक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर अपनी सुविधा अनुसार, अलग नाम और पिता का नाम इस्तेमाल कर रहा है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा गोरखपुर में एक नाम और दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से नौकरी कर रहा है.

मामले में मंडलायुक्त के निर्देश पर पूर्व में मुकदमा दर्ज होने और चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर संबंधित ग्राम सचिव और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर उसने सवाल उठाए. फरियादी ने जिलाधिकारी को बताया कि कथित रूप से एक ही व्यक्ति अलग-अलग दस्तावेजों और स्थानों पर अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर रहा है.

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की जानकारी प्रशासन के संज्ञान में पहले से है और मंडलायुक्त स्तर से कार्रवाई के निर्देश के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कार्रवाई के बावजूद राजस्व एवं ग्राम स्तर के अभिलेखों में कथित रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.

फरियादी ने आरोप लगाया कि संबंधित गांव का सचिव कथित व्यक्ति के पक्ष में अभिलेखीय प्रक्रिया को प्रभावित कर मामले को उलझाए रखने का प्रयास कर रहा है. महिला ने सवाल उठाया कि यदि एक व्यक्ति की पहचान को लेकर गंभीर विवाद प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है और मुकदमा दर्ज होकर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है, तो फिर स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय सहयोग किस आधार पर किया जा रहा है.

शिकायत सुनने के बाद, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए, संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने यह भी देखा कि फरियादी इससे पहले भी शिकायत कर चुकी है, फिर उसके पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त की और पुछा कि अब तक शिकायत का निस्तारण क्यों नहीं हुआ और किन कारणों से मामला लंबित रहा.

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. उन्होंने निर्देशित किया कि फरियादी की शिकायत पर केवल कागजी निस्तारण न किया जाए, बल्कि पूरे मामले की वास्तविकता की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए. पुराने प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और वर्तमान स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की जाए.

शिकायत में ग्राम सचिव की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोपों का भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. आखिर वह कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से विवादित पहचान वाले व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर सहयोग मिल रहा है? क्या ग्राम स्तर पर तैयार किए गए अभिलेख सही तथ्यों के आधार पर हैं, या उनमें किसी प्रकार का बदलाव किया गया है? यदि रिकॉर्ड में विसंगति है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की जांच अब महत्वपूर्ण हो गई है.

महिला का आरोप है कि कथित व्यक्ति गोरखपुर में एक नाम और गैर प्रदेश में दूसरे नाम से नौकरी कर रहा है. यदि यह आरोप जांच में सही पाया जाता है तो मामला केवल ग्राम स्तर के अभिलेखों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहचान, दस्तावेजों और नौकरी से संबंधित तथ्यों की भी जांच का विषय बन सकता है. यही वजह है कि शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

पिपराइच क्षेत्र के इस मामले में अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी है, एक व्यक्ति की कथित दो पहचान, अलग-अलग पिता के नाम का इस्तेमाल, मुकदमा और चार्जशीट के बाद भी स्थानीय स्तर पर विवाद का बने रहना तथा ग्राम सचिव और अन्य अधिकारियों पर लगाए गए सहयोग के आरोप ने पूरे प्रकरण को गंभीर बना दिया है. यदि जांच में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है.

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