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रांची के पिठोरिया में फायरिंग, एक व्यक्ति को लगी गोली

रांचीः जिला में पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदारो में अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लगी है. पूर्व के विवाद में फायरिंग की गई है. फायरिंग में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

जेल से निकले अपराधी ने मारी गोली

रांची के पिथोरिया थाना क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी में फायरिंग की गई है. इस फायरिंग में फिरोज अंसारी नाम का व्यक्ति घायल हो गया है. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल में ही जेल से बाहर आये अफसर अंसारी का मंगलवार की देर शाम फिरोज अंसारी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान अफसर अंसारी ने फिरोज पर फायरिंग कर दी. फायरिंग करने के बाद असफर मौके से फरार हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने घायल फिरोज को पहले नजदीक के अस्पताल ले गए उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

तलाश में जुटी पुलिस

वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की वारदात के बाद पिठोरिया पुलिस आरोपी अफसर अंसारी की तलाश में जुट गई है. रांची के हेड क्वार्टर डीएसपी वन अमर पांडेय ने बताया की फायरिंग को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है. उसकी गिरफ्तरी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है जल्द ही वह पकड़ा जाएगा.