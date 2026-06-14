ETV Bharat / state

मुरादाबाद में आपसी विवाद में दो पक्षों में चली गोली, मौत

मुरादाबाद: जिले में रविवार की सुबह कुंदरकी थाना इलाके में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई. मामूली से विवाद के चलते दबंगों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि घटना में दूसरा युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप सा मच गया. सूचना पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

घटना कुंदरकी थाना इलाके के खनपुरा गांव से है, जहां पर विशाल और आशीष के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा की दो सगे भाई विशाल और निखिल ने फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग में अंकित को गोली लग गई, जिससे अंकित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि आशीष गोली लगने से जख्मी हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना के बाद बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलते ही कुंदरकी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का मुआयना किया. साथ ही मामले की जांच में जुट गए है.

घटना को लेकर एसपी सतपाल असल का कहना था कि विशाल और आशीष के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद के चलते विशाल ने अपने सगे भाई निखिल के साथ मिलकर फायरिंग की, जिसमें घर से गोबर लेकर खेत की ओर जा रहे हैं. अंकित को गोली लग गई, जिसमें अंकित की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.