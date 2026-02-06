दिल्ली के बदरपुर में मामूली विवाद के बाद चले चाकू, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस
बताया गया कि हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई. जानें क्या है मामला..
Published : February 6, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को दबोचा है. डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बदरपुर थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए गौतमपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय और आयुर्वेद अस्पताल के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम, एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर जिला क्राइम टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए.
उन्होंने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार का साइड मिरर टूटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन इसके पीछे पहले से चली आ रही दुश्मनी भी थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए. 25 वर्षीय अरुण, जो कपड़ों का कारोबार करता था और 25 वर्षीय शिवम, जो एम्स में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करता है, दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई, जबकि शिवम के पेट में चाकू लगने से गंभीर चोट आई है, हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.
डीसीपी ने बताया कि बदरपुर थाने की पुलिस ने कई टीमें बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की और मुख्य आरोपी समेत चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया. इसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं. हत्या, हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. इस जघन्य वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.
यह भी पढ़ें-
क्यों खतरनाक है कोरियन 'Love Game'? गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत के बाद माता-पिता को क्या जानने की जरूरत
दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे ने ली बाइक सवार की जान, परिजनों ने रातभर लगाए थाने के चक्कर; AAP ने सरकार पर साधा निशाना