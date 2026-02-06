ETV Bharat / state

दिल्ली के बदरपुर में मामूली विवाद के बाद चले चाकू, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को दबोचा है. डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बदरपुर थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए गौतमपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय और आयुर्वेद अस्पताल के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम, एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर जिला क्राइम टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए.

उन्होंने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार का साइड मिरर टूटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन इसके पीछे पहले से चली आ रही दुश्मनी भी थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए. 25 वर्षीय अरुण, जो कपड़ों का कारोबार करता था और 25 वर्षीय शिवम, जो एम्स में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करता है, दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई, जबकि शिवम के पेट में चाकू लगने से गंभीर चोट आई है, हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.