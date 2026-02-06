ETV Bharat / state

दिल्ली के बदरपुर में मामूली विवाद के बाद चले चाकू, एक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

बताया गया कि हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई. जानें क्या है मामला..

बदरपुर में युवकों पर चाकू से हमला
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 4:27 PM IST

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को दबोचा है. डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बदरपुर थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए गौतमपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय और आयुर्वेद अस्पताल के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम, एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर जिला क्राइम टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए.

उन्होंने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार का साइड मिरर टूटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन इसके पीछे पहले से चली आ रही दुश्मनी भी थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए. 25 वर्षीय अरुण, जो कपड़ों का कारोबार करता था और 25 वर्षीय शिवम, जो एम्स में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करता है, दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई, जबकि शिवम के पेट में चाकू लगने से गंभीर चोट आई है, हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

दिल्ली में विवाद के बाद चाकूबाजी (ETV Bharat)

डीसीपी ने बताया कि बदरपुर थाने की पुलिस ने कई टीमें बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की और मुख्य आरोपी समेत चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया. इसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं. हत्या, हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. इस जघन्य वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

