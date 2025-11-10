ETV Bharat / state

फिरोजाबाद के मकान में विस्फोट; पटाखा बनाते समय हुए धमाके में गिरी मकान की छत, एक की मौत

शादियों के सीजन के मद्देनजर यहां पटाखे बनाए जा रहे थे. घटना के समय मकान मालिक अकेले ही पटाखे बना रहा था.

फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जांच पड़ताल करते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में सोमवार को एक ह्रदय विदारक घटना हो गई. यहां एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे छत गिर गई. छत के मलबे में दबाकर एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिस मकान में यह विस्फोट हुआ वहां पर पटाखे बनाने का काम होता था.

शादियों के सीजन के मद्देनजर यहां पटाखे बनाए जा रहे थे. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य चलाकर मलबे को हटाया गया. घटना से गांव में दहशत का माहौल है.

घटना जनपद के नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर कारखा की है. यहां पर जलालुद्दीन अपने घर में पटाखे बनाने का काम करता था. सोमवार की दोपहर अचानक पटाखों विस्फोट हो गया. धमाके में मकान की छत उड़ गई और एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. यह दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

जिस समय गांव में हादसा हुआ. उस समय जलालुद्दीन अकेला ही पटाखे तैयार कर रहा था. छत के धराशाई होने से जलालुद्दीन उसमें दब गया. स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया. साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाकर मलबे में दबे जलालुद्दीन के शव को बाहर निकाला अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि हैवतपुर करखा गांव में जलालुद्दीन पटाखे बनाने का काम करता था. मकान की छत गिरने से उसकी मौत हुई है. जलालुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

